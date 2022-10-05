金鐘獎女主持人蔡尚樺是反賄選大使 法務部2宣導片今首映

法務部今天舉辦「111年地方公職人員九合一選舉反賄選宣導影片首映會」，法務部長蔡清祥表示，檢、警、調、廉4大系統將嚴查金錢、暴力、境外資金介入選舉，並嚴防假訊息、黑函、幽靈人口、選舉賭盤妨害選舉。

蔡清祥說，法務部所屬機關已提前部署，於今年3月31日訂頒選舉查察工作綱領，更加強查察數位支付工具、虛擬貨幣、遊戲點數等新興賄選工具；蔡說，近5年政府已發放高達2.1億元的檢舉賄選獎金，一定嚴格保密檢舉人身分。

首映會由蔡清祥主持，來賓有中央選舉委員會主委李進勇、內政部次長陳宗彥、檢察總長邢泰釗，調查局、廉政署及警政署查賄團隊也聯袂出席，首映會還邀請榮獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎的蔡尚樺擔任反賄選大使。

法務部指出，首映會首度公開「父愛篇」、「決心篇」2部反賄宣導影片，題材均取自於真實案例；「父愛篇」中的年輕父親不畏惡勢力勇於挺身檢舉，「決心篇」則由檢察官擔綱演出，表示檢警團結查賄的決心。