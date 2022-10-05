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市民未戴口罩立即開罰3000元獲撤銷 高雄衛生局將上訴

中央社／ 高雄5日電

高雄市去年超前部署宣布只要外出未戴口罩立即開罰，蔡姓男子為此挨罰3000元，經提起行政訴訟獲撤罰；衛生局今天指出，相關防疫加嚴措施屬地方主管機關權責，將提上訴。

取締口罩示意圖。記者張議晨／翻攝
取締口罩示意圖。記者張議晨／翻攝

對此，高雄市政府衛生局下午發布訊息回應，戴口罩為「防疫新生活」社會共識，也是最經濟個人防疫手段，時值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防疫階段，市府嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心評估國內疫情風險後，去年5月19日透過新聞局、衛生局網站及市長出席記者會發布警訊、衛教說明及相關防疫加嚴措施。

衛生局指出，相關防疫加嚴措施皆是依據傳染病防治法第2條，是為地方主管機關權責，且當天在中央流行疫情指揮中心記者會中，指揮官陳時中也親自回應尊重地方政府；市府認為，基於傳染病流行之際，需有因時、因地、因人等流行病學特性綜合評估、研判及執行對應防治作為必要，將基於這些理由再提起上訴。

因應去年COVID-19疫情蔓延，市長陳其邁去年5月19日宣布高雄市民「外出或於公共場域、室內空間未戴口罩者將立即開罰」防疫措施，蔡男5月22日下午僅因一時疏忽，從苓雅區住家走出離家門口不到5公尺巷口查看牆壁油漆情形，就因未戴口罩被舉發挨罰新台幣3000元，為此向高雄地方法院提起行政訴訟。

高雄地院判決指出，高市府就防疫措施並無法定傳染病防治法事務管轄權，也沒自衛福部取得事務管轄權移轉，因此市府發布的防疫措施，屬於欠缺事務管轄權的一般處分，應屬無效行政處分。

合議庭認為，中央流行疫情指揮中心5月19日並未授權各地方政府可自行決定如何處罰外出未戴口罩民眾，更未授權地方政府可提早開罰；且市府既然僅有裁罰權，則依蔡男違規時間來看，應適用衛福部5月21日公告的裁罰規定先行勸導，而不是依市府規定防疫措施開罰，既然已於法不合，因此應准許撤銷原開罰處分。全案仍可上訴。

衛生局 疫情 口罩

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