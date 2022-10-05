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陳時中「尊重地方自主防疫」判決打臉：應具體而非口諭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣去年5月爆發本土新冠肺炎疫情，地方政府為加嚴防疫措施，各自推出各類政策，高雄市政府搶先中央一步，要求市民外出應戴口罩，被查獲不經勸導立即開罰。蔡姓市民被開罰3000元不服提行政訴訟，最後被高雄地方法院認為地方並無事務管轄權，判撤銷罰單。法官直指中央政府的處分應具體，而不是以籠統、不明確口諭，表示尊重地方政府。

高雄市政府防疫政策雷厲風行，19日下午陳其邁宣布市民外出強制戴口罩後，至28日前光警方就送出3196張罰單，若加上市府其他局處，在中央公告前，市府就送出近4000張罰單。法界認為，蔡男提行政訴訟獲撤銷罰單，若依同樣例子，19日至28日前挨罰的市民，罰單都有撤銷的空間。

蔡姓市民5月22日下午4時許，從苓雅區中正一路住處外出，查看屋外牆壁油漆情況，因沒戴口罩被員警攔下舉發，吞下3000元罰單。

蔡男不服，主張衛福部21日才公告外出要戴口罩，28日又修正裁罰規定，從當天起外出沒戴口罩才得「免經勸導開罰」，但依據公告內容，28日前都應勸導，勸導不聽者才能開罰。

蔡男認為，依據傳染病防治法規定，中央與地方政府標準應一致，他當天被稽查時，就有立即戴上口罩，按規定仍屬勸導期間，但警方未經勸導就直接開罰，並不是故意不戴口罩，提訴請求撤銷罰單。

去年5月本土疫情爆發，地方政府未經中央允許，加嚴防疫措施，當時陳時中於記者會上，僅表示「尊重地方政府自主防疫」，高雄市政府也以此說法答辯，稱裁罰依據是當時陳時中表示「尊重」地方政府，所以市府才會依規定採行相關防疫措施。

但法官在這件行政訴訟案例中解釋，若衛福部或指揮官，有意將高雄市民外出未全程佩戴口罩行為，變更其裁罰要件，應以訂立一般處分方式行之，或明確、具體將此事項依地方制度法規定，列為委辦事項，而非於記者會以籠統、不明確之口諭方式表示尊重地方政府。

法官認為，高雄市政府自承防疫措施未事先取得衛福部或陳時中授權，就不能以陳時中表示「尊重」，就認為已事先獲得中央的授權，因防疫措施欠缺事務管轄權移轉，裁罰自然屬於無效。

高雄市政府搶在中央之前，宣布外出未戴口罩要開罰，蔡姓市民挨罰不服，提行政訴訟，法官認為地方未獲中央授權，判撤銷罰單。高雄市政府提供
高雄市政府搶在中央之前，宣布外出未戴口罩要開罰，蔡姓市民挨罰不服，提行政訴訟，法官認為地方未獲中央授權，判撤銷罰單。高雄市政府提供

口罩 罰單 陳時中 衛福部

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