彰化縣議員賴清美用人頭助理領助理費 獲緩刑、罰230萬

彰化縣議員賴清美用人頭助理領助理費再轉給實際有從事助理工作的二名助理，從2012年到2019年間不實請領助理費527萬多元，彰化地方法院依使公務員登載不實罪，判刑1年，緩刑4年，罰230萬元，賴清美得知判決後說，她沒貪汙、也沒把助理費放自己口袋，是一時心軟給助理方便，心理也有很多委曲。

判決書指出，賴清美在16屆到本屆19屆議員任內，實際雇請楊姓、孫姓、曾姓助理，除了楊女為公費助理，孫姓、曾姓助理因在外積欠債務，兩人怕助理薪資被追債，請賴清美將兩人助理薪資改匯入吳姓、蔡姓人頭助理帳戶中，再轉交給孫姓、曾姓助理。

吳姓人頭助理是曾受賴清美幫助的選民，不曾在賴清美服務處工作，因欠賴清美人情，應允賴清美要求，擔任人頭公費助理；蔡男也是受託提供帳戶任人頭助理，平常僅偶爾協助打掃賴清美服務處或發放文宣。

賴清美指示楊姓助理幫人頭助理吳女、蔡男的助理資料、帳戶資料等送彰化縣議會，申請自聘公費助理補助費，從2012年到2019年期間平常匯入2人的助理費、節慶獎金、年終獎金等，再領出交給賴清美，轉為支付孫男、曾男薪資及服務處相關支出，8年來2人的相關助理補助費共527萬多元。

法官認為，賴清美等人以人頭助理領補助費已損害彰化縣議會對於補助議員公費助理費用管理、稅捐稽徵機關核課稅捐的正確性，依使公務員登載不實罪，將賴清美判刑1年，經認罪協商，獲緩刑4年，並應向公庫支付230萬元；楊姓助理判刑8月，並應向公庫支付30萬元；吳姓、蔡姓、王姓均判刑4月，均應向公庫支付10萬元，5人均緩刑。