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「我要的依法行政！」 張錫銘不服假釋遭駁回親上法庭

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑17年，最近5年申請假釋18次都遭駁回。他16次提報假釋審查，一反前兩次在假審會即碰壁，不服提行政訴訟，親自出庭且自備陳述狀，侃侃而談其受不公平對待，他強調「我要的依法行政」。台南地院預定10月19日上午10時宣判。

張錫銘一到庭時，即對到場關心的親友及媒體點頭致意，在律師與矯正署攻防下，有如老僧入定般沈穩，直至法官詢及意見時，他有備而來，取出自己書寫的一大疊陳述狀內容，侃侃而談。

他引用前大法官許玉秀的話，希望「亞洲人權法院就是一個受苦的人可以喊痛的地方，而他們的痛苦需要得到撫平。」法院就是受苦的人可以喊痛的地方。

他希望矯正署不要對張錫銘有特別待遇，16次假審會換了典獄長，就決議不通過，「這是我無法理解的地方」。他細數在獄所所受的差別待遇，依新監獄行刑法規定，新收調查考核期間不能逾2個月，但他在隔離舍考核長達6個月，不得使用個人枕頭、寢具，連書信書狀信件的原子都須除去筆殼只留筆芯方可使用，其管理措施悖離常情，令人無法理解之處實罄竹難書。

張錫銘表示，2008年6月參加樹德補校國中遴選考試，雖獲第二高分卻仍落選，報考技訓班遴選、外役監50次落選。他強調，自己在獄中真的努力改過遷善，但自己有心向上，卻不被看見。

他以曾關押在台中監獄楊世銘為例，曾判死刑而改判無期徒刑，2020年2月假釋，2020年11月獲准，他說楊3個月通過假釋「特快車」。同時，他也以同案被告均已假釋出獄，這也讓法官感到納悶，進一步詢問。

矯正署說，同案10名被告依惡性程度有所區別，同案其他惡性、刑期輕，其中，詹龍欄也是被判二個無期，現已假釋出獄，惟詹被關押20年才核准，其他人最多判20年。法官才回說「原來如此」。矯正署更指出，殺人、擄人勒贖及槍砲等，張的罪比詹更重，且殺人致1人死亡、強盜擄人勒贖有12名受害者、殺人未遂有3人受害者，迄今未與被害人作修復和解，也納入考量。

法官詢問張除透過地檢署找被害人尋求和解外，還做了哪些努力？張質疑矯正署將和解與否納入准予假釋，其他人也未和解，張說，「這是他們的說辭」。

張錫銘的妻子（中）在監所關注小組理事長陳惠敏（左）等人陪同下，上午前往台南地院聽庭。記者邵心杰／攝影
張錫銘的妻子（中）在監所關注小組理事長陳惠敏（左）等人陪同下，上午前往台南地院聽庭。記者邵心杰／攝影

假釋 張錫銘

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