小S代言「iROO」繽紛衣防曬係數不實 負責人300萬交保

藝人小S大言的台灣女裝品牌「iROO」所推出的「繽紛衣」遭人檢舉，聲稱防曬係數達UPF50+但功能不實，涉嫌造假數據欺騙消費者。台北地檢署昨指揮調查局北機站搜索、約談公司負責人劉本謙，複訊後依刑法加重詐欺罪諭知300萬元交保候傳。

成立於1999年的「iROO」，在全台設有多家分店，更曾請來藝人小S代言，其去年推出「繽紛衣」，標榜防風、防沫、透氣舒適且抗UV，防曬係數達到UPF50+，能夠隨時抗黑，卻遭人檢舉防曬係數根本未達宣稱的UPF50+。