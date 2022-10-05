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小S代言「iROO」繽紛衣防曬係數不實 負責人300萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人小S大言的台灣女裝品牌「iROO」所推出的「繽紛衣」遭人檢舉，聲稱防曬係數達UPF50+但功能不實，涉嫌造假數據欺騙消費者。台北地檢署昨指揮調查局北機站搜索、約談公司負責人劉本謙，複訊後依刑法加重詐欺罪諭知300萬元交保候傳。

成立於1999年的「iROO」，在全台設有多家分店，更曾請來藝人小S代言，其去年推出「繽紛衣」，標榜防風、防沫、透氣舒適且抗UV，防曬係數達到UPF50+，能夠隨時抗黑，卻遭人檢舉防曬係數根本未達宣稱的UPF50+。

檢調調查後發現，iROO不僅涉嫌商品標示不實，先前公司辦理增資時，事後亦有將到位資金匯出，涉嫌驗資不實情事，昨天於是約談負責人劉本謙、劉姓股東、及李姓設計師。檢方複訊後，依刑法加重詐欺罪及違反公司法罪嫌，諭知劉男300萬元交保，劉姓股東10萬交保，李姓設計師則無保請回。

小S曾代言女裝品牌「iROO」推出的繽紛衣涉嫌防曬係數不實，負責人劉本謙獲北檢以300萬交保。圖／翻攝臉書 小S 徐熙娣
小S曾代言女裝品牌「iROO」推出的繽紛衣涉嫌防曬係數不實，負責人劉本謙獲北檢以300萬交保。圖／翻攝臉書 小S 徐熙娣

防曬 詐欺 小S

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