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台藝大教師甄選爭議 前校長謝顒丞遭控篡改文件無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣藝術大學前校長謝顒丞被控塗改「擬聘建議表」，讓排名第一的姚姓教師落榜，檢方依偽造文書罪嫌起訴，一審判1年6月徒刑，二審逆轉改判他無罪，最高法院日前駁回檢方上訴，全案確定。

檢方起訴指出，謝顒丞2011年至2015年間擔任台藝大校長，當時舞蹈學系要新聘一名專任教師，甄試完畢後，教評會審議結果由姚姓教師排第一順位，並經表演藝術學院院長審核，再送謝顒丞查核。

但謝顒丞欲更改教評會結論，詢問表演藝術學院院長是否同意更改順位遭拒，便與舞蹈系主任更改「擬聘建議表」，並圈選錄取張姓助理教授。

姚姓教師不服處分打行政訴訟，法院撤銷當時的處分，她再向謝顒丞等人提告偽造文書罪嫌，檢方調查後依法起訴，新北地方法院一審認為謝顒丞身為國立大學校長，利用職務機會影響教評會審核的優先順序，也影響學生受教權，判刑1年6月。

台灣高等法院二審認為專任教師聘任程序雖有瑕疵，並因層層堆疊終致不正結果，也經行政訴訟撤銷核聘處分，但違反行政程序並不等同於有犯罪故意，謝顒丞雖有無效批核的程序錯誤，但行為未必歸因於故意一途，根據卷證資料無法認定謝顒丞有變造公文書的故意，改判謝無罪。

檢察官上訴，最高法院認為二審認事用法沒有違誤，駁回上訴，判謝顒丞無罪確定。

台藝大前校長謝顒丞。圖／翻攝自台藝大網站
台藝大前校長謝顒丞。圖／翻攝自台藝大網站

偽造文書 台灣藝術大學

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