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「登山女神」淪富商小三 正宮提告求償200萬：極度崩潰

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登山好手曾格爾疑淪富商小三 正宮求償2百萬 下月開庭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

29歲登山好手曾格爾登山資歷僅3年，創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的，台灣陽光女神形象卻遭爆料，和已婚富商不倫戀，開房間遭岳姓正宮抓包，提告侵害配偶權，求償200萬元，士林地方法院9月底收案，目前訂在11月28日召開言詞辯論庭。

鏡週刊今報導，曾格爾去年底因拉贊助而認識陳姓富商夫妻，今年8月曾格爾登山回國的居隔時間，疑違反防疫規定，和富商在北投三二行館開房間慶生約會，淪為小三，正面形象受挫。

陳姓富商和岳姓正宮結婚29年，共同育有2子，正宮透過家中「訊息連動」的iPad發現異狀，曾格爾和富商傳訊息想掩蓋婚外情，還提醒富商刪除訊息「昨晚沒防護，要記得買藥吃喔」

正宮看到兩人的訊息，直接撕破臉揪出小三，認定兩人互動關係已超越一般人男女，今年9月間提告曾格爾侵害配偶權，求償200萬元。士林地院民事庭裁定正宮補齊曾格爾住居所資料，用以法院送達起訴狀，今年9月27日士林地院收案，今年11月28日將召開言詞辯論庭。

岳姓正宮今透過律師發出聲明指出，感謝各界朋友關心，「曾格爾小姐為達到成就她個人登山的募款目的，以情色誘惑我先生，意圖獲得我先生的人脈與捐款（且已經達成部份目的），不當行徑嚴重侵害我和我的家庭。」

正宮指出，已對曾格爾小姐提起「侵害配偶權」訴訟，相關事證已送交士林地方法院審理，並強調「此事件所造成的傷害，不是只有我個人，還有我和先生29年的感情，以及我們一家人的幸福。未來是否能修復，一切未知，懇請外界不要干擾我的家人及侵犯他們的隱私，為我們保留一點空間，修補已經破碎的關係。」

正宮稱，此事經歷極度震驚、崩潰和心痛，現在的我會依法捍衛身為女人、人妻，母親的權益，捍衛我的家庭而努力。

曾格爾登山資歷只有3年，為挑戰「最年輕完成攀登世界14座8000公尺山峰的登山者」世界紀錄，在群眾募資平台募資，此募資專案今年3月15日起，已達5百萬元以上資金，曾格爾至今攀登12座頂峰，是台灣攀登最多世界8000公尺頂峰的女性。

登山好手曾格爾成功締造多項世界登山紀錄，卻疑似與富商開房間淪為小三，遭正宮提告求償2百萬元。圖／擷自曾格爾臉書
登山好手曾格爾成功締造多項世界登山紀錄，卻疑似與富商開房間淪為小三，遭正宮提告求償2百萬元。圖／擷自曾格爾臉書

曾格爾 婚外情

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