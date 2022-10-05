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好市多熱銷高山茶遭爆混境外茶 台灣茶葉比例僅10分之1

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台北市衛生局去年到好市多賣場抽驗茶葉，結果熱賣的「杉林溪高山烏龍茶」被驗出有「境外茶」成分，經檢警向上追緝，發現是南投縣許姓茶農將越南茶、台灣茶以10:1比例混充，雄檢偵查時，許姓茶農坦承是茶葉來源短缺，才會混摻境外茶，檢方考量他認罪，且銷毀境外茶業，處分緩起訴，並要求許男支付公庫70萬元。

檢警調查，許男是南投縣知名製茶廠的負責人，下游經銷商「喬本德」與許男簽訂供貨契約後，以「杉林溪高山烏龍茶」包裝銷售給好市多賣場。

去年4月間，因台灣茶葉來源短缺，許男擔心無法交貨給喬本德，私自以1530台斤的越南茶與150台斤的台灣茶葉以10:1比例混充，包裝後銷售至好市多賣場。

去年9月23日，台北市衛生局人員到好市多抽驗茶葉，結果外包裝為「杉林溪高山烏龍茶」的茶葉，經農委會化驗後，判定為「境外茶」，一台斤裝的高山茶，內容物僅10分之1是台灣茶葉，以每台斤許男獲利72元計算，估算許男不法獲利約11萬元。

後來銷售許男茶葉的喬本德，對許男提告詐欺取財、食安法。高雄地檢署偵辦時，許男坦承以境外茶混充台茶出售，檢方考量許男無前科，且犯案後坦承犯行，並配合衛生局銷毀越南茶葉，予以緩起訴處分，並要求許男支付公庫70萬元。

南投許姓茶農將越南茶混摻台灣茶，以杉林溪高山烏龍茶名義對外出售，被下游經銷商提告詐欺。茶葉示意圖。本報資料照片
南投許姓茶農將越南茶混摻台灣茶，以杉林溪高山烏龍茶名義對外出售，被下游經銷商提告詐欺。茶葉示意圖。本報資料照片

茶葉 好市多

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