台大教授違法主持中國研究計畫 法院卻撤罰30萬原因曝光

台灣大學化工系終身特聘教授李篤中未經許可主持中國的研究計畫，被教育部裁罰30萬元，他不服提行政訴訟，台北地方法院認為李確實違法，但教育部處分裁量不當，判李勝訴，撤銷處分，可上訴。

李篤中2016年至2019年間以哈爾濱工業大學的名義，主持中國國家自然科學基金委員會的研究計畫，教育部認定他多次違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，裁罰30萬元。

李篤中提告主張，是哈爾濱大學博士陳川未經授權擅自使用他的名義，並提出陳川提供的澄清文件，他毫不知情，也從未任職於哈爾濱大學，也無從申請及主持研究計畫，教育部未詳查就裁罰，處分輕率也未盡政府機關保護國民的責任。

李篤中也質疑教育部提供的中國國家自然科學基金委員會網頁畫面，認為恐遭變造，無法確認為真實，請求法院撤銷處分。

教育部反駁指出，李篤中確實自2009年至2019年以哈爾濱大學為申請單位，擔任3項研究計畫負責人，並認為陳川的文件是大陸製作的文書，沒有海基會認證，無法認定為真；另中國國家自然科學基金委員會贊助研究計畫，豈有可能隨意接受冒名申請、執行計畫、核銷財務？

台北地院認為依自然科學基金委員會網頁資料等，哈爾濱大學確實以李篤中為研究計畫負責人，申請研究項目，且李篤中發表的論文也致謝自然科學基金委員會資助，可見李篤中確實為研究項目負責人，確實違反相關規定。

另李篤中2009至2011年間、2012至2015年間也分別擔任2項研究計畫負責人，可知哈爾濱大學長達10年期間以李篤中為負責人，連續申請3項研究項目，也都刊登於自然科學基金委員會網站，李篤中甚至以3項研究計畫發表論文，卻自稱毫不知情，違背常理。

又根據陳川的個人資料，2011年取得博士學位，2014年擔任哈爾濱大學副教授，已可用自己名義申請研究項目，無需以李篤中名義申請，不採信李的說法。