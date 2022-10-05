快訊

「登山女神」找贊助偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／兩岸合作？ 台中男找陸友人偽禁口寵物用品實走私菸油遭逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子看好電子菸商機，去年間與對岸的朋友合作，佯稱進口動物沐浴露，但實際上卻是進口含有尼古丁的電子菸油，非法輸入後再由員工分裝、販售，台中市刑大經網路巡邏後發現，展開蒐證，經搜索查扣3761支電子菸油，市價超過250萬元，全案經違反藥事法移送台中地檢署後，林繳回百萬犯罪所得，檢方處分緩起訴。

台中市刑大偵二隊調查，林姓男子（38歲）認為電子菸有商機，與對岸友人合作，購買大批含有尼古丁成分的電子菸油後，再裝入桶裝動物專屬沐浴露走私通關，以規避警方查緝。

走私的電子菸油在順利通關運入台灣後，由員工另外進行分裝，在購物網站上販售，還標榜「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」為噱頭，吸引癮君子上網購買。

經警方統計，林姓男子所販售的電子菸油口味高達近百種，各種口味應有盡有，去年10月底搜索，查扣電子菸油3761支，初估市價超過250萬元，全案依違反藥事法移送台中地檢署後，檢方日前偵結，因林已繳回百萬不法所得，處分緩起訴。

台中市刑大表示，青少年使用電子菸人數不斷攀升，以為抽電子菸對身體比較沒有傷害，但其實電子菸補充液中還是含有尼古丁成分，含有尼古丁的電子菸是納入藥品管理，目前衛生機關未核准電子菸產品，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據藥事法規定，將處7年以下有期徒刑得併科5千萬元以下罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子佯稱進口寵物用品，實際上裝入含尼古丁的電子菸油，在網路販售牟利，台中市刑大搜索後送辦，檢方處分緩起訴。記者陳宏睿／翻攝

電子菸

延伸閱讀

10月1日起 大陸水果味電子菸將下架

港破走私彩票600張中獎8900美元 海關問是否領獎

「海上丟包」走私價值13億K他命 1事曝光2男遭起訴

香港六合彩票走私內地 首度查獲1.6萬張

相關新聞

台中立崧食品被爆黑心改標 遭檢方搜索負責人30萬交保

台中立崧食品場被前員工在網路爆料販賣過期商品，還出貨給家樂福、直播主丟丟妹，吹哨者指控公司的烏骨雞、百頁豆腐都曾被更換日...

申請假釋18次都被駁回！張錫銘不服 矯正署駁回理由出爐

曾是警方頭疼的十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑17年，最近5年申請假釋18次都遭駁回。然而，他16次提報...

桃園復興區長選舉傳賄選 參選人20萬元交保

桃園地檢署接獲情資，內容指復興區長參選人楊春樹涉嫌以餐會形式賄選，昨指揮桃園市調處和大溪警分局約談楊春樹及相關證人，訊後...

台大教授違法主持中國研究計畫 法院卻撤罰30萬原因曝光

台灣大學化工系終身特聘教授李篤中未經許可主持中國的研究計畫，被教育部裁罰30萬元，他不服提行政訴訟，台北地方法院認為李確...

影／兩岸合作？ 台中男找陸友人偽禁口寵物用品實走私菸油遭逮

台中市林姓男子看好電子菸商機，去年間與對岸的朋友合作，佯稱進口動物沐浴露，但實際上卻是進口含有尼古丁的電子菸油，非法輸入...

台東1里長處理妨害安寧疑挨揍 民宿老闆喊冤

台東市日前1位施姓里長接獲民眾請託規勸一間民宿業者疑妨害安寧，未料，勸導過程中民宿黎姓老闆竟出手揮打里長，導致里長多處受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。