影／兩岸合作？ 台中男找陸友人偽禁口寵物用品實走私菸油遭逮

台中市林姓男子看好電子菸商機，去年間與對岸的朋友合作，佯稱進口動物沐浴露，但實際上卻是進口含有尼古丁的電子菸油，非法輸入後再由員工分裝、販售，台中市刑大經網路巡邏後發現，展開蒐證，經搜索查扣3761支電子菸油，市價超過250萬元，全案經違反藥事法移送台中地檢署後，林繳回百萬犯罪所得，檢方處分緩起訴。

台中市刑大偵二隊調查，林姓男子（38歲）認為電子菸有商機，與對岸友人合作，購買大批含有尼古丁成分的電子菸油後，再裝入桶裝動物專屬沐浴露走私通關，以規避警方查緝。

走私的電子菸油在順利通關運入台灣後，由員工另外進行分裝，在購物網站上販售，還標榜「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」為噱頭，吸引癮君子上網購買。

經警方統計，林姓男子所販售的電子菸油口味高達近百種，各種口味應有盡有，去年10月底搜索，查扣電子菸油3761支，初估市價超過250萬元，全案依違反藥事法移送台中地檢署後，檢方日前偵結，因林已繳回百萬不法所得，處分緩起訴。

台中市刑大表示，青少年使用電子菸人數不斷攀升，以為抽電子菸對身體比較沒有傷害，但其實電子菸補充液中還是含有尼古丁成分，含有尼古丁的電子菸是納入藥品管理，目前衛生機關未核准電子菸產品，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據藥事法規定，將處7年以下有期徒刑得併科5千萬元以下罰金。