台東1里長處理妨害安寧疑挨揍 民宿老闆喊冤

台東市日前1位施姓里長接獲民眾請託規勸一間民宿業者疑妨害安寧，未料，勸導過程中民宿黎姓老闆竟出手揮打里長，導致里長多處受傷。里長聯誼會今前往市公所聲援遣責暴力。市長張國洲說，絕對不允許暴力發生，並提高里長保險保障。

張國洲說，暴力是非常不對的行為，尤其對辛苦服務里民大小事務的里長施暴，這更不能接受，站在市公所立場，發生這樣的事感到難過，除同聲譴責暴力，同時也提高里長保險補助，未來，讓里長獲得更好的保障，也不希望再發生類似案件。

本月1日晚間10點多，豐原里施姓里長接獲里民請託表示有1間民宿還有客人在唱歌，且音量太大聲，吵到他們無法休息。里長前往民宿規勸，卻遭到黎姓老闆出手毆打，致該里長身體多處受傷，右腳需開刀無法行動，里長聯誼會今天聲援譴責暴力。

里長聯誼會長馬捷表示，里長工作包羅萬象，今天里長出面排解糾紛，到場立即被暴力相對，里長的權益在那裡，是否符合執行公務，保障權益為何，選舉將至，選前各位候選人的安全更該注意，我們拒絕暴力，更加遣責暴力，給里長安全的工作權益。

民宿黎姓老闆說，對方在那晚9點半就打電話報警，他便去對面解釋說人家祝壽，10點就會關了，麻煩體諒，因為你們要飯，我也要。不久，他背後就來一個不明人士，拍打他右肩，口氣不好，說阿某你是有什麼代誌，跟本未表明身份，說完一拳就打在他臉上，所以他才轉身反擊。