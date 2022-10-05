南投男為爭酒女打死人棄屍 今二審撤銷改判8年

南投縣松姓男子在去年8月間，與莊男在埔里喝酒，疑為陪酒小姐爭風吃醋，松毆打莊頭部後致死，棄屍在仁愛鄉山區，松犯案後逃亡半個月，才在屏東落網，全案上訴後，台中高分院撤銷一審判決，涉傷害致死等罪，判刑8年，另涉竊盜等罪，判刑1年6月，得易科。

南投縣26歲松姓男子去年8月和莊姓男子（47歲）在埔里鎮喝酒唱歌，疑似為陪酒小姐爭風吃醋，松男痛毆莊男昏迷，竟將莊丟棄到仁愛鄉山區後逃亡半個月，等松男被捕再待警方尋人，莊早已死亡，南投地方法院今天傷害致死、棄屍等罪，判決松男有期徒刑8年。

判決書指出，松姓男子（26歲）與莊姓男子（47歲）在去年8月1日凌晨，在埔里鎮鯉魚潭一處小吃部喝酒唱歌，為了陪酒小姐爭風吃醋、爆發衝突，松暴怒毆打，導致莊受傷倒地。松便扛起被害人搭車離開，其他友人擔心意外，撥打兩人電話都無人接聽，於是報警處理。

警方查出，松男是竊盜慣犯，因竊盜案遭台東、苗栗、南投等7處地檢署通緝，埔里分局組成專案小組，追查嫌犯行蹤，16天後在屏東縣潮州鎮逮捕松男。

松供稱，莊男昏迷後，他駕駛莊的轎車將人載到仁愛鄉偏僻山區，將莊丟棄到山溝後逃離，逃亡時在花蓮、台東、屏東等處躲藏，警方由松男指引，在仁愛鄉和國姓鄉交界山區邊坡下，找到莊男，但已經死亡多日。

南投地檢署在去年10月將松男依傷害致死、遺棄屍體、竊盜等罪名起訴，他犯多起竊盜案，檢察官也請法官加重其刑。

一審認定松涉傷害致死、遺棄屍體罪，各判7年6月和1年徒刑，逃亡時偷多輛機車、小貨車代步應執行8年，其他8個竊盜罪應執刑1年6月，二審撤銷一審判決，涉傷害致死等罪，改判8年，其餘涉竊盜罪部分，判刑1年6月，得易科。