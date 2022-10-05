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台中立崧食品被爆黑心改標 遭檢方搜索負責人30萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中立崧食品場被前員工在網路爆料販賣過期商品，還出貨給家樂福、直播主丟丟妹，吹哨者指控公司的烏骨雞、百頁豆腐都曾被更換日期，立崧張姓老闆昨反駁稱遭抹黑；台中地檢署獲報昨赴立崧搜索，傳訊張姓負責、廖姓會計，認為涉犯食安法嫌疑重大，各諭知30、15萬元交保。

台中地檢署昨表示，因食品衛生案件有其立即性，必須馬上阻斷不良食品持續危害民眾健康，因此平時和台中市府衛生局等相關單位有建立1個通報平台，彼此對食安相關訊息互通、橫向聯繫；本案接獲通報已經指派檢察官分案調查，由檢方指揮相關單位朝食品衛生管理法偵辦中。

檢方今表示，指派檢察官馬鴻驊檢察官指揮檢察事務官、保七總隊及台中衛生局人員，昨天到立崧食品搜索，傳訊張姓負責人、廖姓會計及相關證人。

檢方漏夜複訊後，認為張、廖涉犯違反食品安全衛生管理法、詐欺偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，分別諭知具保新臺幣30萬元、15萬元。

投訴人昨受訪稱，張姓老闆會要員工將已過期食品標籤撕下，並於外包裝貼上新的標籤出貨，包括烏骨雞、百頁豆腐、乳酪絲等產品都曾被更換日期，因隱忍多年為了民眾健康才決定出來踢爆，他也質疑檢舉後張姓老闆還傳LINE給他，質疑台中市食安處洩漏吹哨者身分。

張姓負責人昨出面說，食品工廠送來時早有「製造、保存有效日期及朔源條碼」，若是過期就丟掉，東西都不夠出還改什麼標；張表示，爆料員工曾要求借一大筆錢，被拒絕就說要檢舉公司改標，懷疑是該員工趁早上進公司疊貨撕下過期標籤再貼在新商品上，並錄影存證抹黑公司。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

衛生局 食安 詐欺 偽造文書

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