社會局調嘸監視器畫面 托嬰中心稱「硬碟丟了」下場出爐

台北市私立咪妮托嬰中心因無法提供社會局監視錄影畫面，聲稱監視器硬碟損壞並丟擲資源回收，被社會局裁罰12萬元，托嬰中心不服提行政訴訟請求撤罰，台北地方法院行政訴訟庭判決敗訴，可上訴。

台北市社會局去年檢視咪妮「民生」托嬰中心監視器畫面，發現老師不當對待兒童，因兩家托嬰中心為同一負責人，為保障小孩照顧品質，要求咪妮托嬰中心也須提供監視器檔案，但對方表示備份時發現無法播放檔案，緊急通知廠商檢修，發現硬碟損壞，已經更換新硬碟，舊硬碟也丟置資源回收，而無法提供。

社會局認為若發現監視器社會故障，應依規定修復，認定咪妮托嬰中心未妥善保存影音資料，有規避調查之嫌，依法裁罰12萬元。

咪妮托嬰中心認為社會局沒有給予陳述意見、限期改善的機會，處分有瑕疵，且中心是因為監視器硬碟毀損，才無法依要求提供畫面，沒有不配合調查或隱匿事證。

台北地院認為咪妮托嬰中心丟棄故障、有修復可能的監視器硬碟，無法限期提供社會局調查，違章行為足夠明確，社會局縱使沒有給予陳述意見機會，於法有據，處分沒有瑕疵。