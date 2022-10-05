桃園復興區長選舉傳賄選 參選人20萬元交保

桃園地檢署接獲情資，內容指復興區長參選人楊春樹涉嫌以餐會形式賄選，昨指揮桃園市調處和大溪警分局約談楊春樹及相關證人，訊後認定楊違反選罷法投票行賄罪，罪嫌重大，與吳姓、周姓2名男子分別以20萬元、10萬元和5萬元交保。

據悉，楊春樹選舉傳爭議並非頭一樁，2018年競選復興第2選區區民代表時，為求順利當選，也曾拜託4名支持者遷戶籍投票。後來，他雖然當選，但桃園地檢署提當選無效之訴，一審被桃園地院判當選無效，上訴二審也被高等法院駁回，全案定讞。

檢警調掌握，楊春樹今年8月底、9月初某時間在復興某餐廳宴客，來者約40名，均是復興居民，因席間敬酒向人尋求支持，所以遭人檢舉賄選；檢警調近日陸續傳喚相關證人，昨天下午見時機成熟，由檢察官陳嘉義指揮桃調、桃警通知楊、吳、周3人到案，經漏夜偵訊，今凌晨才命3人交保。