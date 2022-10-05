麥擱吵啊！南警取締改裝車4小時揪出33件違規
改裝機車夜間往來台南安平市區，影響民眾安寧，擾人清夢，南警等單位昨晚6點至10點在永華路二段執行交通聯合稽查，4小時共取締33件機車違規，包括變造車燈、方向燈、後照鏡、排氣管等情形，強力執法當場開罰。
台南市警四分局聯合環保局、監理站及交通警察大隊，以「馬上測、馬上罰」的強力執法手段，讓噪音車輛無所遁形，揪出真正妨礙安寧的擾民車輛。
這次交通聯合稽查共盤查60輛機車，其中警方依道路交通管理處罰條例第16條，包括改造變造車燈、方向燈、後照鏡、排氣管共10件，18條改造車身車體（機車車殼車身過度改裝）共22件，另舉發無照駕駛1件；環保局依噪音管制法現場檢測6輛機車，都符合規定。
分局長王子雄表示，任意非法改裝車輛引擎、排氣管，產生噪音儼然已成道路上的公害，不當操駕更易危害行車安全，除將持續規劃勤務加強取締外，且依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止，擾人清夢得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言