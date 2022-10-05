麥擱吵啊！南警取締改裝車4小時揪出33件違規

改裝機車夜間往來台南安平市區，影響民眾安寧，擾人清夢，南警等單位昨晚6點至10點在永華路二段執行交通聯合稽查，4小時共取締33件機車違規，包括變造車燈、方向燈、後照鏡、排氣管等情形，強力執法當場開罰。

台南市警四分局聯合環保局、監理站及交通警察大隊，以「馬上測、馬上罰」的強力執法手段，讓噪音車輛無所遁形，揪出真正妨礙安寧的擾民車輛。

這次交通聯合稽查共盤查60輛機車，其中警方依道路交通管理處罰條例第16條，包括改造變造車燈、方向燈、後照鏡、排氣管共10件，18條改造車身車體（機車車殼車身過度改裝）共22件，另舉發無照駕駛1件；環保局依噪音管制法現場檢測6輛機車，都符合規定。