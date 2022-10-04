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376張停車費、罰單賴7年不繳 他剛買新機車就被法拍

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子2015年起不繳停車費、不繳交通罰單376張，遭移送行政執行署台北分署執行，執行官查知他欠國家公款，卻添購入市價11萬元的YAMAHA NMAX 155重型機車，日前依法查扣重機，今天以6萬6000元將機車拍出抵帳。

該部重機今天成為拍賣會場上的目光焦點，拍賣官宣布開始喊價後，多組應買人輪流出價，一番競價，火速將重機拍出

此外，台北分署今天另拍定汽車1輛、商標權2件，還售出多件生活雜貨，不動產部分也拍定土地及建物各1筆，整場拍賣會合計賣得價金622萬8277元。

在重機商品引領買氣下，有神車美名的一部TOYOTA ALTIS六年車齡的自小客也以33萬5000元拍定，總計動產部分拍賣所得為41萬5550元。

不動產部分，台北分署說，今天拍定土地、建物各1筆，分別是台北市文山區木柵段二小段131地號的土地以520萬元拍定，另有信義區忠孝東路5段358號地下二層建物持份以61萬2727元拍定，成果不惡。

王姓男子不繳交通違規罰單，新購的重型機車(如圖)被拍賣。圖／台北分署提供
王姓男子不繳交通違規罰單，新購的重型機車(如圖)被拍賣。圖／台北分署提供

重機 拍賣會 北市

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