兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰 高院逆轉判蔡友才賠5千萬

兆豐銀行美國紐約分行6年前因違反洗錢防制規定被裁罰1億8千萬美元，也因內部缺失被金管會裁罰1千萬元；兆豐銀認為時任董事長蔡友才、總經理吳漢卿未盡善良管理人義務，輕忽金融檢查嚴重性，提告求償57億6千餘萬元，台北地院判兆豐銀敗訴，蔡、吳免賠。兆豐銀上訴，台灣高等法院今改判蔡應賠償5千萬元。

兆豐銀主張，美國2015年年度金融檢查，兆豐銀紐約分行因未有效執行防制洗錢遵循計劃，提出8項立即改善事項、7項應改善事項；蔡友才、吳漢卿輕忽金檢報告的缺失，沒有任何積極處置，導致隔年8月被美方裁罰1億8千萬美元。兆豐銀認為，蔡與吳對紐約分行缺失，事前沒積極預防，事後沒改善計畫，輕忽金檢報告嚴重性，對美方與金管會裁罰要負責，向兩人連帶求償57億餘萬元。

但一審指公司負責人是否盡善良管理人注意義務，美國司法實務有「商業判斷法則」，認為企業商業行為多少具有風險，為避免事後司法訴訟不當牽制商業活動，即使負責人經營決策致公司虧損，事後也證明決策錯誤，法院也不應「事後猜測」認定負責人未盡善良管理人注意義務。除非，能證明負責人出於「惡意目的」，或「資訊不足濫用裁量權」，或「存有重大利益衝突關係」。

北院適用「商業判斷法則」，認為兆豐銀無法證明蔡友才、吳漢卿有惡意目的等情事，也無法證明銀行遭裁罰與兩人行為有因果關係，判兆豐銀敗訴。

在一審敗訴後，兆豐銀就敗訴部分中的2億元本息提起一部上訴。

高院認為，認美國紐約州金融檢查局（DFS）認為兆豐銀紐約分行有缺失，蔡友才未監督紐約分行的法遵制度有無符合美國當地主管機關要求、美國法規制度，害得兆豐銀被罰，說法可信。

兆豐銀紐約分行的缺失包括總行對海外分行管理功能不彰、董事會未加強督導海外分支機構法令遵循及防制洗錢、內部稽核未能確保查核品質及督促海外分行改善缺失等，高院認為這些過失是蔡友才所造成，蔡應該負損害賠償責任；吳漢卿不是業務缺失期間的總經理，不必負責。