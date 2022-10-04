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已故男子欠稅上千萬 台南分署拍賣其不動產入帳329萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署今天下午舉行法拍會，其中，已故鄭姓男子欠繳所得稅上千萬元，台南分署拍賣其持分25分之1的仁德某公司廠區土地，而由該公司以329萬多元底標標得，也是今天拍賣最高價。據統計，今天法拍會總計拍賣價金1469萬多元。

台南分署指出，配合法務部行政執行署123聯合拍賣日，下午3時起登場，不動產總計拍出土地14筆，另動產拍出8輛轎車、堆高機等設備、永祥建設股份有限公司股份5萬2千股等，總計拍賣價金為1469萬3588元。

台南分署表示，拍賣最高價的不動產是一筆位在台南仁德區土地，現為一家公司廠區土地，面積分別為3616平方公尺，權利範圍25分之1，這次是第3次拍賣程序，拍賣底價為329萬8400元，經行政執行官開標，由廠區公司以底價標得。

台南分署也表示，該土地所有為鄭姓義務人欠繳所得稅上千萬元，經移送台南分署強制執行，鄭雖於2017年過世，國有財產署南區分署為遺產管理員，仍依法追繳其欠債。

另動產部分，2011年BENZ E200 CGI，1796CC，該車輛滯欠燃料費及其違罰1萬1400元、罰鍰8萬1600元，合計金額9萬3,000元。今天是第二次拍賣，因無人出價而流標。

台南分署指出，今天法拍會邀請代工兒童腳踏車的義務人設攤販賣，義務人共提供20輛，每1輛800元，由於價格親民，所以迅速搶購一空，所賣的款項將用於繳納欠款。

台南分署指出，已故鄭姓男子欠繳所得稅上千萬元，拍賣其持分25分之1的仁德某公司廠區土地，而由該公司以329萬多元底標標得。圖／讀者提供
台南分署指出，已故鄭姓男子欠繳所得稅上千萬元，拍賣其持分25分之1的仁德某公司廠區土地，而由該公司以329萬多元底標標得。圖／讀者提供
台南分署指出，配合法務部行政執行署123聯合拍賣日，不動產總計拍出土地14筆，另動產拍出8輛轎車、堆高機等設備，總計拍賣價金為1469萬3588元。圖／讀者提供
台南分署指出，配合法務部行政執行署123聯合拍賣日，不動產總計拍出土地14筆，另動產拍出8輛轎車、堆高機等設備，總計拍賣價金為1469萬3588元。圖／讀者提供

台南 法拍 腳踏車

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