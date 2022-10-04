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林姿妙等15人涉弊案遭訴 宜蘭地院31日召開準備庭

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，宜蘭地檢署8月23日起訴15人，宜蘭地方法院9月1日分案並由刑一庭審理，審判長為院長莊深淵、受命法官陳錦雯、陪席法官程明慧。地院今日證實，已排定10月31日早上9點召開準備程序庭，傳喚林姿妙等被告，以釐清相關爭點。

檢廉今年初偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所涉弊案，8月23日偵結，宜蘭地檢署依貪汙、偽造文書、財產來源不明罪、洗錢等罪嫌起訴15人，包含縣長林姿妙、4個縣府局處長共10名公務員，以及林姿妙女兒林羿伶等。

宜蘭地方法院9月1日電腦抽籤分案，刑一庭審判長莊深淵即宜蘭地方法院院長與受命法官陳錦雯、陪席法官程明慧組成合議庭。莊深淵當時發聲明表示，會謹守程序正義、保障當事人權利、發現真實的原則，依法進行訴訟程序及裁判。

地院今日證實，已排定10月31日早上9點召開準備程序庭，傳喚林姿妙等15名被告出庭，法官將就4個犯罪事實，釐清並確認相關爭點後，下一階段將召開審理庭進行案件審理。

宜蘭縣長林姿妙涉案遭起訴，宜蘭地方法院排定10月31日召開準備庭。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣長林姿妙涉案遭起訴，宜蘭地方法院排定10月31日召開準備庭。圖／聯合報系資料照片
宜蘭地方法院。記者林佳彣／攝影
宜蘭地方法院。記者林佳彣／攝影

宜蘭 林姿妙 羅東 貪汙 洗錢

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