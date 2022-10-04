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緊張！假「單身漢」帶小孩與女朋友狹路相逢 情急下罵人下場出爐　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子隱瞞已婚、育有小孩的事實與女網友發生性關係，帶2個孩子出門卻與女網友狹路相逢，他害怕為人父、為人夫的身份曝光，對女網友辱罵「fuck you」，台北地院審理，依公然侮辱罪判李拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

2020年10月8日晚上10時許，李在台北市師大附中帶著2名幼子運動，遭女網友及女網友友人看見，李撇頭離開，2名幼子在後追趕；檢察官指控，女網友追問時，李對她辱稱「fuck you」，犯公然侮辱罪。

李坦承要帶小朋友走時曾說「get away from me」、「fuck off」等，否認犯行，辯稱「我的用意是不要她靠近我的家人」，沒有侮辱她。

女網友證稱，她和李2020年2月交往到10月，是男女朋友關係，當天與謝姓友人在師大附中旁健身房運動，知道李有去附中打籃球的習慣，就去看看，等李打球結束，她想上前打招呼。

女網友稱，李看到她後很慌張，朝另一方向跑走，還有2個小孩對李叫「爸爸」，後來李停下腳步罵人。

被害人的謝姓女友人證稱，有聽到李罵人，李一看到她們就轉頭跑掉，2個小孩走得比較慢，有聽到小孩大叫「爸爸」，小孩還自言自語說「爸爸怎麼走這麼快」；謝女稱，被害人轉頭問小孩「他是你們的爸爸嗎？」，小孩回「是」，被害人再問「你們有媽媽嗎？」小孩說「媽媽在家裡」。

法官認為，李對女網友表明自己是沒有結婚經驗的單身男性，女網友進而以結婚為前提與李交往、並發生性關係，李因急欲將小孩帶離，當下情緒高漲，藉口出穢語表達不滿，使女網友難堪，犯罪明確。

判決書說，李的教育知識水平高，應和平理性處理情感，竟因隱瞞已婚且有2名未成年子女的事被發現，進而辱罵女網友，損及女網友人格、名譽權，李否認犯行，未與對方和解，依法量刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

爸爸 公然侮辱

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