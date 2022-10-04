快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太想當醫師？社工正妹IG自稱紐大畢業醫 太招搖被檢舉

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

從事社工員的朱女將偽造的醫師證書等放到網上，因外型亮眼引起注意，反被檢舉造假，被新北檢依偽造文書罪起訴。示意圖／ingimage
從事社工員的朱女將偽造的醫師證書等放到網上，因外型亮眼引起注意，反被檢舉造假，被新北檢依偽造文書罪起訴。示意圖／ingimage

朱姓女子在某部立醫院從事社工員，疑似因太想從醫，偽造醫師考試通知書、紐約大學羅斯曼醫學院畢業證書等資料放到個人Instagram上，還PO上多張穿著醫師袍的照片與自拍，因外型亮眼引起多人關注被檢舉，主管向考選部確認是造假，被新北地檢署依偽造文書起訴。

檢方調查，朱女在社群軟體放上醫師考試成績通知書、醫師證明、某部立醫院麻醉科住院醫師識別證、紐約大學格羅斯曼醫學院畢業證書、某醫院麻醉科住院醫師書面資料等，更常PO出穿著醫師袍的照片，營造自己是紐大畢業的醫師形象，還將偽造的醫師證書等給同事看，不料因太招搖，加上外型亮眼吸引不少人注意，卻也因此被人檢舉。

朱女主管接獲檢舉後，調查發現朱女是北部某私立大學畢業，而該大學並無醫學院，便向考選部函文詢問，確認朱女並沒有通過醫師考試，成績通知單是偽造而來，由考選部依偽造文書函送新北地檢署。

偵訊時，朱女僅坦承有穿著醫師袍拍照，矢口否認有偽造文書，稱是IG帳號被人盜用，但朱女同事證稱她曾將偽造的書面資料照片給他們看過，檢方不採信朱女說詞，依偽造文書罪起訴。

從事社工員的朱女將偽造的醫師證書等放到網上，因外型亮眼引起注意，反被檢舉造假，被新北檢依偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照
從事社工員的朱女將偽造的醫師證書等放到網上，因外型亮眼引起注意，反被檢舉造假，被新北檢依偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照

醫師 偽造文書

延伸閱讀

中山大學醫學院揭牌 賴清德：南北醫療平等重要一步

影／中山大學醫學院揭牌 高屏澎首所培育公醫國立大學

高職中輟佯稱醫學院肄業補習班任教 領薪1萬2判拘役須罰5萬

台大醫學院涉收賄升等案 醫院和醫學院回應了

相關新聞

太想當醫師？社工正妹IG自稱紐大畢業醫 太招搖被檢舉

朱姓女子在某部立醫院從事社工員，疑似因太想從醫，偽造醫師考試通知書、紐約大學羅斯曼醫學院畢業證書等資料放到個人Insta...

獨／威震集團涉博弈洗錢 檢警搜索拘提角頭吳明達

活曜於台北市大同區的「威震集團」董事長吳明達，被控涉及網路博弈與洗錢行為，不法地下匯兌金額龐大，危害金融秩序，警方今天持...

緊張！假「單身漢」帶小孩與女朋友狹路相逢 情急下罵人下場出爐　

李姓男子隱瞞已婚、育有小孩的事實與女網友發生性關係，帶2個孩子出門卻與女網友狹路相逢，他害怕為人父、為人夫的身份曝光，對...

丈夫得蹲9年牢 新婚婦等不了訴離遭駁回

桃園一名女子新婚不到1年，丈夫就因槍砲、毒品等案入監服刑，由於長期分居感情疏離，協議離婚又被拒，最後想尋法律途徑解決，未...

過戶4天才知買到漏水露營車 警察告同袍隱瞞車況敗訴

在北部從警的王姓男子向高雄同袍阿勝（化名）以100萬元購買一輛露營車，結果過戶後4天遇到暴雨，雨水滲入露營車內，王男才知...

停報廢車在鄰居家門遭勸 熟女氣炸自插座墊2菜刀吃官司

台中市洪姓女子與許姓女子是鄰居，雙方常因停車問題起糾紛，去年6月間，許女從自家2樓看到洪女將報廢機車停在家門前，出言規勸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。