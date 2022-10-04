太想當醫師？社工正妹IG自稱紐大畢業醫 太招搖被檢舉

從事社工員的朱女將偽造的醫師證書等放到網上，因外型亮眼引起注意，反被檢舉造假，被新北檢依偽造文書罪起訴。示意圖／ingimage

朱姓女子在某部立醫院從事社工員，疑似因太想從醫，偽造醫師考試通知書、紐約大學羅斯曼醫學院畢業證書等資料放到個人Instagram上，還PO上多張穿著醫師袍的照片與自拍，因外型亮眼引起多人關注被檢舉，主管向考選部確認是造假，被新北地檢署依偽造文書起訴。

檢方調查，朱女在社群軟體放上醫師考試成績通知書、醫師證明、某部立醫院麻醉科住院醫師識別證、紐約大學格羅斯曼醫學院畢業證書、某醫院麻醉科住院醫師書面資料等，更常PO出穿著醫師袍的照片，營造自己是紐大畢業的醫師形象，還將偽造的醫師證書等給同事看，不料因太招搖，加上外型亮眼吸引不少人注意，卻也因此被人檢舉。

朱女主管接獲檢舉後，調查發現朱女是北部某私立大學畢業，而該大學並無醫學院，便向考選部函文詢問，確認朱女並沒有通過醫師考試，成績通知單是偽造而來，由考選部依偽造文書函送新北地檢署。