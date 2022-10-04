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過戶4天才知買到漏水露營車 警察告同袍隱瞞車況敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在北部從警的王姓男子向高雄同袍阿勝（化名）以100萬元購買一輛露營車，結果過戶後4天遇到暴雨，雨水滲入露營車內，王男才知道買到漏水車，王男質疑阿勝刻意隱瞞車況，提告要求阿勝賠償他65萬元修車費，連同精神損失共索賠75萬餘元，但高雄地院審理後認為，王男無法舉證購車前露營車就有瑕疵，判他敗訴。

判決指出，王男去男1月28日在臉書搜尋，看到阿勝求售小貨車改裝的露營車，隔月王男從台北南下高雄看車，在保警總隊汽車隊服務的王男，還把內、外檢視一遍，還專程在車上睡一晚，王男認為阿勝是警察同仁，對方也提供資產供擔保，最後確認車況無虞後，3月3日匯款1萬元訂金，隔天繳清尾款99萬元，並完成過戶。

沒想到開回台北後，3月7日正巧碰到暴雨，雨水竟滲入露營車內，王男發現買到漏水車，致電給負責改裝的車廠，才知道車頂曾因撞擊造成結構毀損，除非翻新才可能不漏水。王男質疑阿勝刻意隱藏車況，明知道車子有問題還出售，提告要求阿勝賠償修車費65萬6250元，另要求10萬元精神損失。

但阿勝否認隱瞞車況，稱王男看車時，有試車、拍照甚至鑽到車底檢查，如果車頂有撞擊過，他檢查時應該就可以發現，且漏水距離交車已經過了4天，不應該算重大瑕疵，全新車廂僅70萬元，王男卻索賠65萬餘元，非常不合理，不願賠償王男損失。

雄院法官審理時發現，王男交車後開車經台東、花蓮、宜蘭返回台北，歷經4日長途駕駛，使用狀況不明。雖然王男提出對話錄音，稱該輛車側邊帳變形，但錄音譯文男子無法證明是誰，側邊帳變形是否造成車廂漏水，並無法從對話紀錄得知。

法官也另傳改裝車廠徐姓負責人作證，徐男稱，側邊帳變形裂掉，和車體漏水沒有關聯，王男曾將車子開來給他們查看漏水原因，但車子不比房子，到處跑遇到坑洞一定會有碰撞、扭轉有扭曲的問題，所以很難辨別原因。

法官認為，王男無法舉證車輛漏水是在交車前發生，綜合相關事證後，判王男敗訴，阿勝免賠修復費用及精神慰撫金。可上訴。

王姓男子買到漏水露營車，對原車主求償，但無法舉證車輛瑕疵是購車前發現，法官判他敗訴，圖為露營車示意圖。聯合報系資料照
王姓男子買到漏水露營車，對原車主求償，但無法舉證車輛瑕疵是購車前發現，法官判他敗訴，圖為露營車示意圖。聯合報系資料照

漏水 露營 車廂

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