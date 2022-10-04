停報廢車在鄰居家門遭勸 熟女氣炸自插座墊2菜刀吃官司

台中市洪姓女子與許姓女子是鄰居，雙方常因停車問題起糾紛，去年6月間，許女從自家2樓看到洪女將報廢機車停在家門前，出言規勸，沒想到引來洪女不滿，除拿2把菜刀到許女家門前揮舞外，還把菜刀插在機車座墊上，洪女因此吃上恐嚇官司，全案上訴二審，法官仍判拘役45天，但另宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，洪姓女子（57歲）與許姓女子是鄰居，雙方曾因停車問題有嫌隙，去年6月25日清晨5時許，許女在住家陽台2樓窗台看到，洪女將一輛報廢機車，停在家門口，許女要求洪女移車，沒想到引來洪女不滿，洪女除了拿2把菜刀前往許女家門前揮舞之外，還把2把菜刀插在機車座墊上，沒有移車。

許女見狀心生畏懼，報警處理，洪女被通知到案後辯稱，許女多次檢舉巷弄停車問題，導致餐車無法在家門前上下貨，影響生計，案發當天，許女又一直喊「不要亂停車」，一時情緒上來，才持菜刀前往理論。

一審審理時，洪女辯稱有罹患憂鬱症，有在就醫，請求法官輕判，但法官發現，洪女是在案發後才去醫院看診，也認定當時洪女精神狀況沒有問題，不符合減刑規定，依恐嚇罪判拘役45天，得易科4.5萬元。

全案上訴二審後，法官認洪女已承認犯行，具有悔意，宣告緩刑2年，緩刑期間，參與指定公益機構辦理的法治教育5場，可上訴。