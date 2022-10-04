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瑞豐夜市假地主涉討180萬權利金 更一審改判無罪

中央社／ 高雄4日電

高雄瑞豐夜市孟姓管理公司負責人租地分租攤商，但假借地主之名向「阿東烤肉」誆稱繳180萬元權利金可續租至結束營業，遭判1年4月。高雄高分院更一審依罪證不足改判無罪。

孟男出庭時辯稱自己連攤位有幾格、位置都不清楚，遑論叫林男、呂男2人去要權利金。高雄高分院更一審法官審理後認為孟男縱使有收取所謂的「權利金」，也不算施用詐術，且檢方所提證據不足以證明他有跟林男、呂男共謀「假借地主名義」，據此依詐欺罪撤銷改判孟男無罪，全案仍可上訴。

高雄高分院判決指出，有前科的瑞豐夜市管理顧問股份有限公司負責人孟男自民國99年起向郭姓地主承租瑞豐夜市部分土地，再轉租給「阿東烤肉」張姓攤商，但孟男卻假冒地主向攤商收取權利金以換取續租權利。

判決指出，孟男租下瑞豐夜市面積98平方公尺土地，並進而劃分成10個攤位出租，僱用林男、呂男負責管理攤位及收租。其中，「阿東烤肉」攤商張姓男子以每天新台幣1000元租金租下其中1個攤位。

不過，孟男明知與地主租約期限僅至民國107年底，106年1月仍唆使林男、呂男向張姓攤商父親誆稱，地主表示若要續租攤位就要繳交180萬元權利金，繳完就能持續設攤到「夜市收起來！」

由於張男無力支付龐大權利金，期間還委託某名高雄市議員協調降價，但仍遭拒絕；直到事後向郭姓地主確認，才知道遭詐騙報警。橋頭地檢署偵結後，依詐欺罪將3人起訴。

二審高雄高分院合議庭審酌孟男身為瑞豐公司負責人，卻用不實話術牟取金錢，還以電話指揮呂姓男子、林姓男子分工合作詐財，依詐欺未遂罪判處孟男1年4月徒刑，共犯呂男、林男在一審時，橋頭地方法院各判處5月徒刑，可易科罰金，2人未上訴確定。

瑞豐夜市 烤肉 詐欺

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