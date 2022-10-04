臉書曾嗆「向全台開戰」被辦 男控航警局侵害人格求償

桃園一名張姓男子4年前因臉書帳號發文「全台開戰」等語被檢警調查，他認為調查他的航警局辦案草率，還沒約談就發新聞稿，稱他帳號被盜，還公布他患有躁鬱症及領有殘障手冊等情，害他的名譽及人格受損；張男事後提國賠向航警局求償60萬元，但桃園地院調查認為請求已逾時效，最後判他敗訴。

據悉，航警局2018年12月間接獲情資，內容指張男的臉書帳號在不公開社團留言「與全台開戰」、「機票已經準備好」、「最後審判來臨」等語，並稱張男可能持有爆裂物和改造槍枝，計畫在12月10、11日搭機出境，危及飛安，因此通知張男到案說明，但消息也在網路瘋傳，引發各界關注。

張男主張自己是2020年12月11日主動到案說明，航警局當天也未實施任何搜索或實際偵查作為，卻對外公布他患有躁鬱症、領有殘障手冊和認為自己是女性等情，不僅侵害他的名譽與人格，精神疾病也未獲好轉，因此請求航警局賠償60萬元。

審理時，航警局強調對外說明僅有案件偵辦進度和搜查結果，是基於安撫人心、避免國人恐慌及澄清不實報導內容，並未公布張男真實姓名。而且，張男所提新聞資料內容並非航警局提供。