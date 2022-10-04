「種樹百里」工程塞車惹民怨！居民一人一信塞爆行政院信箱

行政院推動屏鵝公路20景觀升級（種樹百里）計畫，7月1日起電桿地下化分段施工後引爆塞車民怨，最近又因路面回補高低不平，不僅有騎士摔傷，還頻傳車輪爆胎、避震器受損等車損，最近成為屏南地方網路社群抱怨聲量最大的議題，有人為讓行政院高層感受人民的沖天怒火，發起「一人一信」用力反應，塞爆行政院和公路總局信箱。

「電桿下地是對的，但過程不該如此不堪！」號召一人一信的屏東縣牡丹鄉雨來菇農丁采綸說，大家都知道要忍受施工的交通黑暗期，但忍耐是有限度的，交通因施工打結造成塞車，可以忍忍，但施工完的路面以混凝土回填，出見高低落差，碎石散落，宛如波浪路，造成騎士摔傷，還頻傳輪胎爆胎、避震器受損等車損，已無法再忍，因此造成人民的身體和財產損害，不該由用路人承擔。

「不做永遠不知道有沒有效，大家團結一起做，塞爆信箱！」丁采綸在自己臉書和地方網路社群發起一人一信寄畫，她說，大家要的不是取消區間測速，要的是一條安全的路可以回家，恆春半島居民是文明人，大家用文字用大量的信件讓官員知道半島居民已民怨沖天了。

「整條路爛成這樣，到底在幹嘛！」住屏東恆春鎮的東華大學環境學院博士班生顏士雄，昨天也在網路公眾徵求因種樹百里工程造成的災損案件，他說，屢有用路人表示工程造成路不平、車道縮減、交通指示不清楚等問題，導致車輛甚至人身損失，因此公開徵求因此工程造成的災損案件（預計徵求7月1日起發生的事件），希望統計結果能讓政府有所回應。