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不滿媒體誹謗 無黨籍台北市長參選人童文薰提告
本身為律師的無黨籍台北市長參選人童文薰今天到北檢提告，說她在拜票電話中質疑蔡英文總統非法取得海霸王軍事用地，卻有媒體不加平衡，報導民進黨稱之為「惡質黑函」，文中還教唆民眾檢舉，涉嫌誹謗她名譽及社會公信，因此對該媒體提告加重誹謗、誣告及違反選罷法等罪。
童文薰指控，日前她在電話拜票中，質疑蔡英文家族取得北市中山北路海霸王土地有問題，不久就有媒體以標題「拜票電話抹黑小英『非法取得海霸王軍事用地』 民進黨：非常惡質」進行報導。
她說，文中民進黨回應時雖未指名道姓，但批評這類參選黑函電話非常惡質，利用製造社會仇恨爭取支持及選票，民進黨除予以譴責，並呼籲有心人士停止這樣的行為。
童文薰認為，自己當初具名電話拜票並提出相關質疑，該媒體未經向她查證，便逕行報導民進黨的批評和回應，內容涉嫌誤導選民，並散布其中有中國勢力介入的言論已涉及國安法，還鼓勵接到電話的民眾去檢舉提告，藉以汙名化她的人格。
經童文薰多次於該媒體留言板留言，並於10月1日、2日兩度致電該媒體投訴專線要求限期更正，均獲該媒體相應不理，童因此認為該媒體已喪失倫理自律及法律常識，因此今前往北檢對該媒體發行人、負責人、總編輯提告。
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