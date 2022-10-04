快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被指「換標籤賣過期食品」 立崧食品：絕不閃避推卸

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市西屯區立崧食品公司前員工昨天在在網路社團「爆料公社」貼文， 指前東家涉嫌販賣過期商品，出貨給量販店、直播主。張姓負責人今向媒體喊冤，表示是因拒絕借錢給員工，才遭員工抹黑。

上午有媒體守候在立崧食品公司的冷凍工廠前，但張姓負責人並不出面，而是發了書面聲明表示「本公司絕不閃避推卸，一切配合市府相關單位調查後再行說明」稍後也派一名女職員說明此一立場。

對於老闆和前員工各說各話，衛生局食品藥物安全處上午說，該案涉及詐欺和偽造私文書等罪，因此已移請地檢署偵辦，實情如何將由檢方偵辦，目前無法進一步說明。

張姓負責人先前曾向媒體說，食品工廠送來時早有「製造、保存有效日期及朔源條碼」，若是過期就丟掉，而且東西都不夠出了還改什麼標。只有一些退回處理的商品，就是全部由環保局垃圾車收走。

他向媒體說，爆料員工曾要求借一大筆錢，被拒絕就說要檢舉公司改標。他懷疑是該員工趁早上進公司疊貨時，撕下過期標籤再貼在新商品上，然後錄影存證，以此抹黑公司，還牽扯說要政黨、市長出面處理，說政府辦事不力，因此懷疑幕後有黑手。

台中市立崧食品公司張姓負責人未出面，僅把聲明放在工廠前桌上，表示「本公司絕不閃避推卸」。記者黃寅／攝影
台中市立崧食品公司張姓負責人未出面，僅把聲明放在工廠前桌上，表示「本公司絕不閃避推卸」。記者黃寅／攝影
台中市立崧食品公司張姓負責人未出面，僅發聲明表示「本公司絕不閃避推卸」。記者黃寅／攝影
台中市立崧食品公司張姓負責人未出面，僅發聲明表示「本公司絕不閃避推卸」。記者黃寅／攝影
台中市立崧食品公司發聲明表示「本公司絕不閃避推卸」。記者黃寅／攝影
台中市立崧食品公司發聲明表示「本公司絕不閃避推卸」。記者黃寅／攝影

爆料公社 衛生局 直播主

延伸閱讀

Macan生產重鎮！保時捷歡慶萊比錫工廠落成20周年

台中食品廠賣過期食品？ 老闆：前員工借錢被拒抹黑

台南仁德遊覽車修改工廠大火 6輛全毁

記憶體減產 拚下季價格反彈

相關新聞

涉吸金上億！基泰建設董座陳世銘未到案 總經理150萬交保

上市公司基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉涉嫌於2011至2014年間，以投資境外不動產且保證獲利為由，向10餘名民眾違...

雞排妹稱18歲抽脂「做壞了」 被醫美診所告 檢不起訴

「雞排妹（本名鄭采勻）」18歲時曾和醫美診所「元和雅」合作，以廣告代言換免費抽脂，8年後卻在臉書發文稱「整壞了」，被元和...

氧氣筒誤接鼻胃管！病人胃如氣球撐爆 部桃外包廠商接錯管釀人命

衛福部桃園醫院外包廠商陳姓員工在院負責推送病床工作，卻擅自替病人接管，誤把氧氣筒接到病人鼻胃管，害病人胃臟像氣球一樣撐爆，引發敗血性休克及多重器官衰竭，搶救數月仍不治死亡。

「種樹百里」工程塞車惹民怨！居民一人一信塞爆行政院信箱

行政院推動屏鵝公路20景觀升級（種樹百里）計畫，7月1日起電桿地下化分段施工後引爆塞車民怨，最近又因路面回補高低不平，不...

不滿媒體誹謗 無黨籍台北市長參選人童文薰提告

本身為律師的無黨籍台北市長參選人童文薰今天到北檢提告，說她在拜票電話中質疑蔡英文總統非法取得海霸王軍事用地，卻有媒體不加...

被指「換標籤賣過期食品」 立崧食品：絕不閃避推卸

台中市西屯區立崧食品公司前員工昨天在在網路社團「爆料公社」貼文， 指前東家涉嫌販賣過期商品，出貨給量販店、直播主。張姓負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。