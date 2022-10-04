被指「換標籤賣過期食品」 立崧食品：絕不閃避推卸

台中市西屯區立崧食品公司前員工昨天在在網路社團「爆料公社」貼文， 指前東家涉嫌販賣過期商品，出貨給量販店、直播主。張姓負責人今向媒體喊冤，表示是因拒絕借錢給員工，才遭員工抹黑。

上午有媒體守候在立崧食品公司的冷凍工廠前，但張姓負責人並不出面，而是發了書面聲明表示「本公司絕不閃避推卸，一切配合市府相關單位調查後再行說明」稍後也派一名女職員說明此一立場。

對於老闆和前員工各說各話，衛生局食品藥物安全處上午說，該案涉及詐欺和偽造私文書等罪，因此已移請地檢署偵辦，實情如何將由檢方偵辦，目前無法進一步說明。

張姓負責人先前曾向媒體說，食品工廠送來時早有「製造、保存有效日期及朔源條碼」，若是過期就丟掉，而且東西都不夠出了還改什麼標。只有一些退回處理的商品，就是全部由環保局垃圾車收走。