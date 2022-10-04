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涉吸金上億！基泰建設董座陳世銘未到案 總經理150萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上市公司基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉涉嫌於2011至2014年間，以投資境外不動產且保證獲利為由，向10餘名民眾違法吸金上億元。台北地檢署昨天指揮調查局北機站發動搜索、約談；陳至今未到案，馮則以150萬交保候傳，兩人均限制出境、出海。

其餘交保者包括基泰時任開發部胡姓襄理、李姓女員工李佩伶、基泰集團財團法人北市快樂一生慈善基金會翁姓董事，3人各10萬元交保，李、翁2女並限制住居；另名楊姓員工20萬交保。

另有馮先勉之子馮樹廷、基泰時任開發部翁姓副理、會計部李姓副理、基泰法律顧問徐姓律師、徐姓合作廠商人員等5人限制住居。證人基泰謝姓、王姓員工則是請回。

據了解，陳、馮等人向投資人表示，基泰將在海外進行不動產投資布局，私下進行非公開募資，投資標的遍布亞洲各國。兩人藉此吸金上億元，前幾年支付投資人利息都正常，近年開始積欠、拖延，投資人察覺有異，向檢調檢舉。

基泰法律顧問徐姓律師複訊後遭檢方限制住居。記者蔣永佑／攝影
基泰法律顧問徐姓律師複訊後遭檢方限制住居。記者蔣永佑／攝影
圖為基泰建設董事長陳世銘2015年出席股東會。 報系資料照片
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吸金 上市公司

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