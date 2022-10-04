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影／2海陸健兒營外跑步練體能 衰被酒駕機車阿伯自後撞倒

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

2名海軍陸戰隊66旅士兵昨天晚上在屏東縣恆春鎮茄湖營區附近道路跑步練體能，遭62歲陳姓機車騎士自後撞上，受輕微擦挫傷，送醫治療觀察後返營休息；肇事的陳男摔地送醫，警方至醫院對陳酒測，酒測值每公升0.42毫克，依公共危險罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

海軍陸戰隊66旅官兵最近進駐恆春鎮茄湖營區參加年度測訓，營區周邊道路平時就是士官兵跑步鍛鍊場所，昨天晚上7時30許，胡姓和林姓2名士兵跑步經過車城鄉埔墘路時，被騎機車的陳姓男子自後疾駛撞上，2人倒地不起，陳也摔地受傷。

2士兵後方的同袍立即報案，車城消防分隊隨後到場救援。胡姓與林姓軍人被撞受擦挫傷，送往南門醫院治療觀察後並無大礙，已返回營區休息。

陳姓男子案發後不斷向2名受傷弟兄道歉賠罪，被送往恆春基督教醫院治療。警方到醫院對陳酒測，超過法定標準值，他承認酒後駕車，因天色昏暗，未注意前方有人自後撞上，訊後依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

恆春警分局長林明波表示，酒後駕車行為害人又害己，不僅讓自身陷於危境，也可能傷害到其他用路人，呼籲駕駛們切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，警方對於酒駕行為絕對零容忍。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

2名海軍陸戰隊66旅士兵昨晚在恆春茄湖營區附近跑步練體能，遭酒駕騎機車的阿伯自後撞上。記者潘欣中／翻攝
2名海軍陸戰隊66旅士兵昨晚在恆春茄湖營區附近跑步練體能，遭酒駕騎機車的阿伯自後撞上。記者潘欣中／翻攝
2名海軍陸戰隊66旅士兵昨晚在恆春茄湖營區附近跑步練體能，遭酒駕機車騎士自後撞上，機車翻落路旁。記者潘欣中／翻攝
2名海軍陸戰隊66旅士兵昨晚在恆春茄湖營區附近跑步練體能，遭酒駕機車騎士自後撞上，機車翻落路旁。記者潘欣中／翻攝

恆春 酒測 屏東縣

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