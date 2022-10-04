人夫帶小三車震赴汽旅 法官認同正宮裝GPS、放錄音筆

台中林姓人夫和黃姓小三交往，面對妻質問一概否認，林的妻子就就在車上放錄音筆、裝GPS，蒐集到2人車震、赴汽旅偷情證據，雖林黃抗辯隱私權遭侵害，但法院審酌，林妻雖侵害隱私，但蒐證時間不長，權衡妨害婚姻舉證不易等，仍認有證據力，判2人應給付林妻30萬元，可上訴。

林的妻子主張，黃女明知林男已婚有家室，她去年9月起在先生手機LINE對話發現2人各以老婆、老公相稱，還有多張出遊照片、一同去台南溫泉會館紀錄，由於老公常常私自外出旅宿、夜歸，她合理懷疑對方侵害她配偶權。

林妻表示，自己今年3月起至4月清明連假期間，在他們夫妻共同使用的汽車內放置錄音筆、裝設GPS，果真發現先生和黃女交往，今年3月還上汽車旅館性交並且在車內車震，4月又去台南、高雄旅遊入住汽車旅館，因此對林男、黃女提告求償精神撫慰金100萬元。

林男、黃女抗辯稱，林妻沒有獲得同意就在車內放錄音筆、裝GPS，已經侵害他們隱私，主張取得的證據違反比例原則，應排除其證據力；而就算有證據力，林和妻子2016年起就感情不睦，多次離婚協議，認為林妻求償金額過高。

法院指出，憲法第12條明文保障人民有秘密通訊自由，但訴訟權保障與隱私權保護兩者時有衝突，而民事訴訟程序中，因兩造處於公平地位，同在法院面前針對個人權利攻防，證據取得或提出原則上無不對等，針對民事訴訟程序違法取得證據的可利用性，自應綜合比較衡量。

法院說，妨害他人婚姻行為多屬隱密為之，被害人舉證極度不易，且往往涉及隱私，加上民事訴訟原則需由告訴人舉證，所以不法行為人的隱私權、被害人的訴訟權發生衝突時，需合併審酌。

法院查，林妻發現老公LINE對話曖昧經質問林男仍否認，林妻這才放錄音筆、裝GPS，其並非長期置放、GPS也非精準，只能大概得知位置。