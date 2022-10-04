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居隔未滿！台南男到土地廟求平安 觸法判緩刑要繳公庫3萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南40歲盧姓男子5月30日新冠肺炎確診後居家隔離，隔離期間至6月6日止，惟居隔期滿前12小時，他步行至住家附近土地公廟參拜，經民眾報警處理，他坦承一時失慮，台南地院認他犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處拘役30日，緩刑2年，向公庫支付3萬元。

檢警調查，盧明知新冠肺炎病毒傳染力極高，若不遵行衛生主管機關的指示居家隔離，極有可能傳染於他人，竟違反衛生主管機指示，6月5日中午12時10分許，步行離開居隔住處，前往附近土地公廟參拜，致處同一空間者有染疫風險。經民眾報警處理，為警查獲。

盧坦承違反居隔規定，表示想到土地公廟參拜，祈求能早日恢復健康及日常作息。他說，因一時失慮致罹刑章，真的很抱歉。

台南地院審酌，盧於新型冠狀病毒肺炎流行期間，罹患新型冠狀病毒肺炎後，未能遵守規定，擅自離開隔離處所，造成其他人受傳染的風險，衍生恐慌及社會不安，很不應該，參酌其犯罪後坦認犯行及家庭經濟狀況等一切情狀。

法官認盧犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處拘役30日，緩刑2年，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付3萬元，可上訴。

法官認盧男犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處拘役30日，緩刑2年，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付3萬元，可上訴。圖／本報資料照
法官認盧男犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處拘役30日，緩刑2年，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付3萬元，可上訴。圖／本報資料照

新冠肺炎 居家隔離 台南

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