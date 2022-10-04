苗栗後龍鎮海寶里長選舉傳幽靈人口 韓姓參選人5萬交保

苗栗地檢署查察選舉不法出擊，後龍鎮海寶里長選舉韓姓參選人涉嫌虛偽遷移戶籍之9人，昨天依刑法第146條第2項妨害投票犯罪嫌疑重大，諭知交保5萬元。

苗栗地檢署為維護選舉公平、公正，7月提前部署，召開研商防制戶籍虛報聯繫會議，建置虛偽遷移戶籍案件的清查篩選流程，苗栗縣警察局竹南分局接獲情資，韓姓參選人涉有幽靈人口妨害投票犯嫌，地檢署指派檢察官蔡明峰指揮偵辦。

檢警專案小組分析相關資料，研判時機成熟，昨天傳喚韓及9名涉嫌虛偽遷移戶籍民眾到案說明，訊問釐清案情後，9名民眾均請回，韓姓參選人涉嫌妨害投票犯罪嫌疑重大，諭知交保5萬元。