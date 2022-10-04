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苗栗後龍鎮海寶里長選舉傳幽靈人口 韓姓參選人5萬交保

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署查察選舉不法出擊，後龍鎮海寶里長選舉韓姓參選人涉嫌虛偽遷移戶籍之9人，昨天依刑法第146條第2項妨害投票犯罪嫌疑重大，諭知交保5萬元。

苗栗地檢署為維護選舉公平、公正，7月提前部署，召開研商防制戶籍虛報聯繫會議，建置虛偽遷移戶籍案件的清查篩選流程，苗栗縣警察局竹南分局接獲情資，韓姓參選人涉有幽靈人口妨害投票犯嫌，地檢署指派檢察官蔡明峰指揮偵辦。

檢警專案小組分析相關資料，研判時機成熟，昨天傳喚韓及9名涉嫌虛偽遷移戶籍民眾到案說明，訊問釐清案情後，9名民眾均請回，韓姓參選人涉嫌妨害投票犯罪嫌疑重大，諭知交保5萬元。

苗栗地檢署指出，相關單位組成查賄團隊確保選舉公平，布下天羅地網廣為蒐集賄選情資，對於心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持「有聞必查，有據必辦」的態度，從嚴從速偵辦，呼籲維持選舉公平性是鞏固民主政治的基石，請民眾勇於拒絕賄選、檢舉不法，專線0800-024099按4），所有檢舉案件均有嚴謹之保密措施。

苗栗縣後龍鎮海寶里長選舉韓姓參選人涉嫌幽靈人口案，檢察官偵訊後，諭知交保5萬元。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍鎮海寶里長選舉韓姓參選人涉嫌幽靈人口案，檢察官偵訊後，諭知交保5萬元。記者范榮達／攝影

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