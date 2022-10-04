「耽誤我62至65歲珍貴年華！」 婦告前男友旅館性侵求償百萬

一名六旬婦人和男友分手後，指控男友耽誤她「珍貴的年華」，並在旅館性侵後拋棄她，導致她日日哭泣、生不如死，提告要求男友賠償100萬元，台北地方法院判她敗訴，可上訴。

婦人2018年經朋友介紹和男友相識、相戀，未料有人向男友謊稱她不忠、背叛，而男友沒有查明就在去年拋棄她，「耽誤我62至65歲珍貴的年華」。

另男友更哄騙她到台北市某飯店性侵，之後隨即拋棄她離開，她日日哭泣、生不如死，寫了9封信想要挽回，但電話、網路都被男友封鎖，她是一名孤苦無依的老婦人，男友卻泯滅人性、喪心病狂、恩斷情絕，害她時常想自盡，請求男友賠償100萬元，不容許男友再踐踏傷害弱勢女人。

男友喊冤和婦人交往後，他多次金錢協助婦人度過難關，但女方卻經由交友中心認識其他新男友，兩人只好變成普通朋友。兩人雖然有去台北某家飯店，但是你情我願，且當天他不舉沒有和婦人發生性行為，認為女方請求無理由。