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「賣麵的老公確診」假訊息 2人害美食店生意一落千丈各判罰2萬

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

新北市新店區1間銅板美食店去年新冠肺炎流行期間，被王姓女子、古姓男子在LINE轉傳「賣麵的老公去萬華確診隔離」不實訊息，業績慘跌，業者提告。台北地院審結，王女、古男依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，各判處罰金2萬元，可易服勞役。確定。

檢方指控，王女2021年5月以LINE在群組留言散播「賣麵的老公去萬華確診隔離」訊息，古男又將訊息轉傳到別的群組，業者提告。

檢方偵查時，王女承認散播未經查證的訊息，也願意道歉，不過，業者認為，生意因此而一落千丈，王女不願賠償業績損失，口惠實不至，檢方勸和解不成，起訴王女、古男2人。

一審審理認為，王女、古男明知疫情期間任何關於疫情的不實訊息，都有可能引發群眾恐慌，增加民眾間因擔憂疾病傳染所導致之不信任，卻發布不實訊息，且迄今未能賠償被害人損害，應予非難。

法官考量2人犯後坦認犯行，態度尚可，各判處罰金2萬元，可易服勞役。

一審宣判後，業者認為刑度過輕，請檢察官提起上訴，台北地院二審審理認為，原判決量刑並未逾越法定刑範圍，也無裁量逾越或濫用之情，判決駁回上訴，本案確定。

圖為台北地方法院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜/攝影

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