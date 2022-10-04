丈夫無端遭疑心男殺害 她泣求別只判14年 法官仍判14年
塑膠工廠員工周敬謙疑心隔壁橡膠公司徐姓負責人說他壞話，前年11月伏擊，徐倒地後大喊「我們又不認識」，周聽了火大，拿削肉刀刺徐4下，徐送醫不治。一審、二審審酌周有情緒困擾、自首，分別量處13、14年徒刑，最高法院撤銷。台灣高等法院更一審開庭時，死者妻哭求不要輕判，合議庭今卻維持14年刑度，褫奪公權7年。
9月6日本案言詞辯論時，徐妻在庭上痛哭，指丈夫是個好爸爸、也是個孝順的好兒子，但卻遭不認識的人下毒手，「法院若只判周敬謙14年徒刑」，她很怕對方造釋放後來找她們。
周（42歲）和徐曾打過招呼，但彼此並不認識。周因酗酒，酒精中毒時，曾有多疑、幻聽等現象，精神狀態不佳。周認為跟徐是多年朋友，他曾看見徐和同事講話，稱聽到徐說他「酒後亂性」、「愛發酒瘋」，便計畫教訓徐。
前年11月16日下午，周敬謙騎機車在橡膠公司外等待。徐傍晚5點下班，剛戴好安全帽要騎機車，便被對面衝出的周狂毆，徐連人帶車倒地，他大喊「我們又不認識」。周聽到徐這麼說，情緒失控，到機車車廂拿出削肉刀，對徐的下巴、右胸、左臂刺了4刀，徐因被切斷肱動脈，大量失血，同事見狀將他送醫，但當天就死亡。
周敬謙行凶後騎車到新北市警新莊分局自首，稱自己「殺人了」。
三軍總醫院的鑑定報告指周有酒精使用障礙症，以及酒精引起的精神病症、憂鬱症等，2004年開始，周的病況惡化卻未曾就醫。周在酒精中毒的狀態下，出現情緒不穩、多疑、幻聽等症狀。不過，報告指出，周行凶當日沒飲酒，案發時意識清楚，辨識行為能力並未降低。
新北地院認為周敬謙與被害人並不認識，只因疑心被說壞話就殺人，且未取得被害人家屬諒解，審酌周符合自首要件、患有精神障礙，犯後尚未泯滅良心，判他13年徒刑。高院認為周案發時意識清醒，沒有認知問題，拿刀攻擊他人，手段極可議，改判為14徒刑。最高法院認為周自首的動機、是否符合減刑意旨缺乏論述，撤銷、發回更審。
高院更一審言詞辯論終結時，周敬謙表示不知道自首可以減刑，整件事都是他的錯，他要跟被害人說「對不起」。律師辯護稱，新莊分局警方當時不知犯罪事實存在，周符合自首要件。
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