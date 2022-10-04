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國小師失控踹門撞到學生頭 記申誡她不服仍敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市某國小陳姓女老師3年前上課時多次被學生干擾，情緒失控用腳踹門，導致門板撞到學生頭部，被校方和新北市教育局記申誡1次，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為她確實有管教失當之處，判她敗訴，可上訴。

校方2019年10月間接獲新北市教育局轉陳的人民陳情案件，認為陳女疑似對學生不當管教，校方調查後認定陳女同年10月8日第3、4節課授課時，屢屢被學生干擾，情緒失控用腳踹門，門板撞擊學生頭部，學生失去平衡而跌倒撞到牆壁，學生事後反映頭痛

陳女已經退休，被校方和教育和核定申誡1次，她不服提行政訴訟主張，校方調查報告未訪談學生和家長，也隱匿對她有利的證述，且教師成績考核委員會決議誣陷她情緒失控、傷害學生，認為報告虛偽不實，處分也違反平等、公義原則；再者，學生並沒有受傷，也沒有相關傷病紀錄，請求法院撤銷申誡處分。

法院認為，校方考核會時，陳女自承「我那天真的動氣，就踢了一下門」、「家長生氣質問說老師踹門，我回答是踢門」、「我做不良示範，是沒有錯」等語，校方認定陳女因情緒失控踢門屬實。

判決指出，校方雖未在考核會通知學生和家長到場，但校方接獲教育局公文之前，已有和學生和家長訪談、協調，加上陳女在考核會上的說法，足以讓考核會做出判斷，至於學生有無受傷，校方處分沒有認定，即使學生沒有受傷，也不影響認定陳女不當管教，判陳女敗訴。

示意圖／ingimage
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教育局 頭痛

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