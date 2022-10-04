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越南女替移工跨海訂購「家鄉味」 驗出非洲豬瘟疫判2月刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台灣嚴守「非洲豬瘟」蔓延，相關單位加強查驗高風險貨品，但越南籍高姓女子仍向海外訂購含非洲豬瘟等肉品，寄送到岡山某工廠給同鄉移工；地院審理後，將高女依非法輸入檢疫物罪，判處2個月徒刑，並沒收所有扣案的雞肉及牛肉乾。

判決指出，高女明知從越南寄送物品入台，需遵循台灣法令，卻在去年7月底至同年8月初之間，向越南賣家購買2箱共40包的雞肉乾及1箱20包的牛肉乾，並寄給在岡山某工廠工作的黎姓男移工。

直到去年8月23日晚上8時許，警方為追查可能含有非洲豬瘟等肉品，前往黎男宿舍勘查，並扣得所有肉品，送農委會動植物防疫檢疫局檢驗，發現其中一包肉乾呈非洲豬瘟病毒陽性反應，將高女、黎男依法函送。

經調查，黎男獲不起訴，反之高女被依動物傳染病防治條例起訴，並由檢方向法院聲請簡易判決處刑。

地院審酌高女擅自輸入禁止輸入的檢疫物，對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，惟念犯後坦承犯行，態度良好，尚有悔意，且剛輸入檢疫物即遭查獲，尚未造成重大危害；審理後，將她依非法輸入檢疫物罪，處2個月有期徒刑，沒收扣案的雞肉乾及牛肉乾。

越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
越南籍高姓女子替同鄉移工跨海訂購肉乾，並寄往高雄岡山某工廠移工宿舍，肉品驗出驗出非洲豬瘟病毒，高女遭判刑。記者陳弘逸／翻攝

非洲豬瘟 越南

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