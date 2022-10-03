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令員工撕標籤...食品廠賣過期品給量販店、直播主 台中衛生局晚間回應

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令員工撕標籤...食品廠賣過期品給量販店、直播主 台中衛生局：移送偵辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市西屯區某食品工廠前員工向媒體投訴，指前東家涉嫌販賣過期商品，出貨給量販店、直播主，他因受不了良心譴責，以及為了民眾的健康而出面爆料，另也懷疑衛生局食品藥物安全處疑向業者通風報信，致上個月連兩次投訴都未見處理。

食安處今晚說，日前確曾接獲民眾提供情資，研判因疑涉及更改食品有效日期標示並販售情事，已將相關資料移請台中地檢署偵辦；基於偵查不公開原則，全案由地檢署偵辦中。

食安處說，有關民眾提供食安不法的情資，均依照食安法第43條及台中市政府受理檢舉陳情案件保密實施要點規定辦理，全程以密件移送，嚴格保護陳情人個資，後續食安處將積極配合檢調作業，共同打擊食安不法案件。

食安處人員說，因涉刑事的陳情案，他們很慎重處理且步步為營，無非是希望盡量能掌握更完整的情資，不要貿貿然稽查、打草驚蛇，希望能一舉破獲，也絕無洩密情事。

爆料前員工說，公司販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品，他在職期間發現，老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱換貼未過期標籤來出貨。

他向媒體展示相片，指冷凍烏骨雞等食品標貼過期標示，且包括百頁豆腐、乳酪絲等也都過期。並說上個月底兩度向食安處檢舉，但直到第二次檢舉完，都還未見有衛生局人員前往稽查，但放在冷凍庫的過期商品已全被清空，連老闆都知道檢舉人是他，質疑食安處洩露其吹哨者身分。

台中市衛生局食品藥物安全處晚間發聲明，說明已接獲檢舉並移請地檢署偵辦中。圖／台中市食品藥物安全處提供
台中市衛生局食品藥物安全處晚間發聲明，說明已接獲檢舉並移請地檢署偵辦中。圖／台中市食品藥物安全處提供

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