爆「乳溝女神」是羅志祥後宮 週刊和記者要連帶賠10萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

鏡週刊前年報導藝人羅志祥熱衷「多人運動」，是和周揚青情變的原因，並指「乳溝女神」網紅張香香是「豬女郎」、「後宮」，張女提告求償，台北地方法院判鏡週刊和記者應連帶賠償10萬元，可上訴。

張香香提告主張，鏡週刊2020年4月29日報導羅志祥到處約炮，又指她在「歷來的豬女郎的行列之中，後宮陣容為可觀」，並表示她的外型條件「怎麼看都算小豬的菜」等，讓人聯想她和羅志祥之間有不正當男女關係且複雜，嚴重貶損她的社會評價，要求週刊和記者連帶賠償100萬元。

週刊和記者指出，張香香是知名公眾人物，舉手投足對社會教育具有重大影響，且報導內容屬於可受公評的公共議題，消息來源可信度高，加上娛樂新聞有時效性，記者才沒有在報導前訪問張香香；另「豬女郎」、「後宮」屬於中性用語，沒有詆毀張女名譽。

台北地院指出，「豬女郎」意指羅志祥交往對象，沒有貶抑之意，但「後宮」泛指一夫多妻制國家君主妻妾的住處，報導中用「後宮」一詞，讓讀者輕易產生張香香和其他女子共同和羅志祥交往、私生活複雜的印象。

判決指出，報導指述張香香是羅志祥眾多女友之一，此部分是可以辨別真偽的事實陳述，記者報導前應合理查證，但記者和週刊所稱的消息來源對話記錄，對方沒有提及張香香和羅志祥往來的證據，且記者也沒有向張香香求證，未盡合理查證義務，侵害張香香名譽權，判記者和週刊連帶賠償10萬元。

張香香。翻攝自臉書
張香香。翻攝自臉書
羅志祥。圖／聯合報系資料照片
羅志祥。圖／聯合報系資料照片

網紅 小豬 一夫多妻

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