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調查局擬派員赴美 參與國際執法高層實體交流

中央社／ 台北3日電

考量多數國家對疫情境管逐漸解封，調查局今晚表示，應「國際警情首長協會」邀請，擬派遣高階主管赴美參加10月間在德州舉辦的年會，期許經此平台，與美國及各國與會執法高層面對面交流。

調查局發布新聞稿指出，「國際警情首長協會」（簡稱：IACP）成立於公元1893年，目的為突破國界藩籬、致力提升全球執法交流，總部設於美國維吉尼亞州亞歷山卓市，目前是全球規模最大、歷史最悠久的國際執法首長組織。

調查局表示，歷年均派遣高層訪團參加協會年會，但過去2年餘期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，各國無不採取邊境管制及入境隔離等措施，導致全球執法部門人員實體交流被迫中斷，影響國際執法合作明顯。

調查局指出，考量各種跨國犯罪問題未曾暫歇，甚至因疫情產生許多新興犯罪手法，嚴重威脅國家安全與社會安定。為避免既有國際合作成果流失，持續擴大跨國合作熱度，且衡酌近期多數國家對疫情境管逐漸解封，且近年台美間持續推升各項交流，執法合作為不可或缺之一環。

調查局表示，期許藉由這次派員赴美參加IACP年會，重啟台美高層執法實體交流，以延續疫情期間維持不易的國際交流常態，更期待能藉由國際合作進一步杜絕跨國犯罪偵辦盲點、精進執法能量，持續堅守「確保國家安全、維護國家利益、維持社會安定、保障民眾福祉」的核心工作價值。

疫情 美國 德州

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