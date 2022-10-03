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桃園男持鐵鏟「爆頭30下」打死借宿恩人 遭判無期徒刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區陳姓男子過去曾因傷害致死入獄，去年底借宿謝姓友人家，兩人今年初喝酒聊到陳男家務事時起衝突，陳一氣之下抄起圓鍬毆打謝頭、臉30多下致死，事後辯稱沒殺意；桃園地院痛批他手法殘忍、毫無悔意，今依殺人罪判處無期徒刑。可上訴。

檢警調查，62歲陳男去年12月間原本居無定所，經友人謝男收留，住在謝大園區住處旁鐵皮屋；今年1月2日下午兩人在謝男家喝酒，謝批評陳服刑時妻子遭遇，陳認為謝「態度不好」而發怒，兩人爆發口角後陳奪門而出，看見門外有一把圓鍬，便持圓鍬折回，朝謝男頭、臉攻擊及身體連續攻擊數十下，當晚經送醫仍不治。檢方日前依殺人罪起訴。

法院審理時，陳男坦承打人，但否認有殺人犯意， 不斷責怪死者飲酒言談讓他不快。法院調閱法醫鑑定報告，發現死者頭臉受傷部位多達30餘處銳器傷，其中2處顱骨甚至出現凹痕，作案用圓鍬也被打到鍬頭、柄身分離，案發現場的電風扇、桌上塑膠袋均留有噴濺血點，認定陳不但攻擊次數多，力道也非常猛烈。

法院認為，陳男與謝男發生衝突後，原可離開以終止爭吵，卻又在發現圓鍬後，拿它折回並打死人，足認有殺人犯意，不採信陳男辯詞。

法院審酌，陳男殺人手段兇殘，幾近殘虐，造成死者瀕死前身心蒙受諸多疼痛、恐懼，惡性重大，犯後卻毫無悔意、也沒道歉，令親屬難以平復傷痛；再考量他曾因傷害致死入獄，卻仍漠視法治、輕忽他人生命，今宣判處無期徒刑，褫奪公權終身。

大園區陳姓男子不滿謝姓友人批評，持圓鍬打死他，今遭判無期徒刑，褫奪公權終身。記者楊湛華／翻攝
大園區陳姓男子不滿謝姓友人批評，持圓鍬打死他，今遭判無期徒刑，褫奪公權終身。記者楊湛華／翻攝

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