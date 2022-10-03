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投資境外不動產違法吸金 基泰建設董事長、總經理13人遭約談
上市公司基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉涉嫌於2011至2014年間，以投資境外不動產並保證獲利為由，向10餘名民眾違法吸金上億元。台北地檢署今依涉犯銀行法違法吸金罪嫌，指揮調查局北機站搜索19處，約談陳、馮及基泰員工共13人。
2012年間，基泰總經理馮先勉曾因出售北市公館商圈「基泰台大」1.3億豪宅，向另一上市公司春源鋼鐵董事長蔡錫奇承諾「3年包租並保證買回」。
但蔡錫奇購入3年期滿後，認為房價下滑讓他損失千萬元，基泰卻拒絕履約買回，因此提告馮男共3人涉嫌詐欺取財。
馮雖遭檢方起訴，但台北地院今年3月認定投資不動產有風險，現有事證不足以證明馮男等人詐欺，因此判決3人無罪，全案仍可上訴。
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