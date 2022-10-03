快訊

台南晶英酒店171人食物中毒檢驗出爐 衛生局罕見移送偵辦

諾貝爾醫學獎出爐！發現滅絕人類基因 瑞典遺傳學家獲獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端疫苗涉內線案卡1年 檢：金管會提供資料非移送

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨立委曾銘宗今天在立法院司法及法制委員會質詢，金管會「移送」9次給地檢署，但檢方動都不敢動。士檢今下午回應，金管會沒有「移送」而是多次提供資料，全案偵查已滿1年，檢察官除了分析金管會資料，也透過其他方式偵辦案件中。全案有無傳喚案件相關人到案釐清？檢方指出，這涉及案件核心不便說明。

國產高端疫苗涉違反證券交易法內線交易，全案分案士林地檢署重大經濟犯罪專組主任檢察官偵辦，指揮調查局台北市調查處偵辦。檢方強調，歷經1年時間，檢方主動函詢金管會，金管會也多次提供資料，並非立委質詢所稱的「移送」

士檢今下午回應，對於金管會提供何種資料？對案情有無幫助？有無傳喚案件相關人到案釐清？檢方指出，涉及案件核心不便說明，檢察官早已分析完畢金管會提供的資料，且透過其他偵查方法釐清案情，全案尊重外見不同意見，專案小組持續偵辦中。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

檢察官 高端疫苗 金管會

延伸閱讀

防疫險衝擊產險業危機 金管會：有傷筋動骨但不會倒閉

桃園第二階段莫德納次世代雙價疫苗 免預約開打

遭指高端案「動都不動」 士檢：蒐資料全力偵辦中

瑞信集團驚傳財務危機 金管會回應了

相關新聞

「石化教父」陳武雄畏罪潛逃大陸 罹癌返台被逮多判4月

有「石化教父」之稱的全國工業總會前理事長陳武雄，因和鑫光電內線交易案判刑確定，先畏罪潛逃大陸，後罹癌返台治療，依受禁止出...

高端疫苗涉內線案卡1年 檢：金管會提供資料非移送

國民黨立委曾銘宗今天在立法院司法及法制委員會質詢，金管會「移送」9次給地檢署，但檢方動都不敢動。士檢今下午回應，金管會沒...

路樹擋到農作物日照 老農下手弄死樹慘賠22萬

彰化縣北斗鎮舊溪路12株小葉欖仁樹去年遭農民以環狀切割方式破壞樹皮，導致枯死8 株，彰化縣政府提告毀損，不過71 歲老農...

三重警「抓錯」通緝犯 前檢：問題出在「這裡」

日前傳出新北市三重警分局二名員警於今年9月20日晚間拘捕通緝犯過程中，將黃姓無辜民眾「誤認」為李姓通緝犯，進而與該民眾發生肢體衝突並將之逮捕。導致其臉部縫了多針「破相」、肢體多處擦挫傷等傷勢。該黃姓民眾對此過程感到不滿，因而對當事員警提告。

高雄男在女友前秀手槍炫耀 不慎走火自傷還被判5年2月

高雄顏姓男子前年取得1把改造手槍及1顆子彈，去年9月28日晚間，拿出炫耀，結果槍枝不小心走火，僅有的1顆子彈打中自己左臂...

16歲車手只拿到5千 單親爸喊「兒子不懂」一起賠135萬

一名16歲少年擔任詐騙集團車手，去年收取135萬元款項後，僅分到5000元，除了少年法庭裁定保護管束、勞動服務，被害人也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。