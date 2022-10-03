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高端疫苗涉內線案卡1年 檢：金管會提供資料非移送
國民黨立委曾銘宗今天在立法院司法及法制委員會質詢，金管會「移送」9次給地檢署，但檢方動都不敢動。士檢今下午回應，金管會沒有「移送」而是多次提供資料，全案偵查已滿1年，檢察官除了分析金管會資料，也透過其他方式偵辦案件中。全案有無傳喚案件相關人到案釐清？檢方指出，這涉及案件核心不便說明。
國產高端疫苗涉違反證券交易法內線交易，全案分案士林地檢署重大經濟犯罪專組主任檢察官偵辦，指揮調查局台北市調查處偵辦。檢方強調，歷經1年時間，檢方主動函詢金管會，金管會也多次提供資料，並非立委質詢所稱的「移送」
士檢今下午回應，對於金管會提供何種資料？對案情有無幫助？有無傳喚案件相關人到案釐清？檢方指出，涉及案件核心不便說明，檢察官早已分析完畢金管會提供的資料，且透過其他偵查方法釐清案情，全案尊重外見不同意見，專案小組持續偵辦中。
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