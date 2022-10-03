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路樹擋到農作物日照 老農下手弄死樹 慘賠22萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮舊溪路12株小葉欖仁樹去年遭農民以環狀切割方式破壞樹皮，導致枯死8 株，彰化縣政府提告毀損，不過71 歲老農民表示願意賠償22萬多元的補植、搶救費用，縣府才撤告，並呼籲民眾勿任意破壞路樹，可依正常管道反映修剪路樹，以免觸法。

北斗鎮舊溪路舊濁水溪岸旁綠色隧道去年被發現12株約已種植30年、樹高約10公尺的小葉欖仁樹樹皮竟被「環狀切割」惡意破壞，氣得愛樹人po網痛斥「辣手摧樹者」，並呼籲要揪出兇手，引起警方注意，後來查出破壞路樹的是對面以溫室栽種農作物的老農民所為。

老農民說，是因小葉欖仁樹生長茂密，擋到他兒子農田的光照，他前年12月即向縣府發出mail向陳情，希望移除路樹，但還沒等到縣府會勘，老農在去年3月就以鋸刀用環狀方式切割12株小葉欖仁樹的樹皮，造成其中8株因維管束遭切斷，缺水而亡，另4株雖救活，也嚴重影響水分吸收，生長不良。

老農經查辦後，彰化縣府並提告毀損，老農後應允賠償移除死亡的樹木、救樹、補植等費用共22萬多元，縣府才撤告。

彰化縣府水利資源處長馬英傑說，民眾若對於路樹生長茂密影響其農作物生長，可以向縣府反映，縣府會排定修剪路樹時間，民眾千萬不要隨意破壞路樹，否則可能觸及毀損罪，得不償失。

北斗鎮舊溪路12株小葉欖仁樹去年遭農民以環狀切割方式破壞樹皮，導致枯死一整排，和前後綠油油的路樹形成對比。圖／民眾提供
北斗鎮舊溪路12株小葉欖仁樹去年遭農民以環狀切割方式破壞樹皮，導致枯死一整排，和前後綠油油的路樹形成對比。圖／民眾提供
北斗鎮舊溪路12株小葉欖仁樹去年遭農民以環狀切割方式破壞樹皮，導致枯死，事後破壞的農民賠22萬元。圖／民眾提供
北斗鎮舊溪路12株小葉欖仁樹去年遭農民以環狀切割方式破壞樹皮，導致枯死，事後破壞的農民賠22萬元。圖／民眾提供

路樹 農民

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