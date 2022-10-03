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「石化教父」陳武雄畏罪潛逃大陸 罹癌返台被逮多判4月
有「石化教父」之稱的全國工業總會前理事長陳武雄，因和鑫光電內線交易案判刑確定，先畏罪潛逃大陸，後罹癌返台治療，依受禁止出國處分而出國罪起訴；台北地院審理，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
現年80歲的陳武雄曾任國策顧問，他另被控台灣優力連鎖加油站詐貸案，尚未判決確定，目前因癌症申請保外醫治中。
陳武雄2003年以和桐公司法人代表出任和鑫光電董事，於利空消息曝光前大量出脫持股，規避3573萬元損失，2015年7月判刑2年6月，併科罰金200萬元確定，檢方雖對陳實施境管，陳仍於發監服刑前逃亡。
依檢察官指控，陳武雄明知自己判決確定即將執行，也遭限制出境，卻因畏罪不想入監服刑，2015年8月經由胞弟陳國雄介紹不詳友人，自桃園碼頭搭乘遊艇偷渡到大陸地區福建省廈門市的五通碼頭，自此藏匿。
後來，陳武雄因罹患癌症想返台就醫，2021年2月8日搭乘中華航空班機自大陸上海浦東返台入境，但他沒有出境紀錄，經移民署查獲偷渡事實。
判決指出，陳武雄潛逃到大陸，影響入出境管理的正確性，並危害海防安全，考量他因罹患癌症欲返台就醫、坦承認罪，依法判決。
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