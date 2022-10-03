女師劈腿人夫還寫性愛心得 元配驚嚇跌壞臉獲賠20萬

已婚的新竹女中吳姓女老師偷吃人夫，手書日記贈情郎，許姓元配發現日記內描述吳女性交日期與感受，驚嚇之餘從住家3樓跌落，不僅右膝骨折，顏面也得手術修復。許婦興師問罪、追討20萬元醫藥費，吳女先是答應事後卻控告對方恐嚇，許婦還因此遭新竹地方法院判拘役30日；但民事部分，台灣高等法院判吳女賠償20萬元確定。

許姓婦人2013年與丈夫結婚，有一個小孩，2020年8月27日離婚，她遭「小三」控恐嚇危害安全罪部分，案件上訴高院刑事庭中。吳姓女老師在竹女中表現優異，曾獲校長肯定，也因此恐嚇案在偵查時，許婦被問到是否女老師遵守賠償承諾就不戳破「她的人設」？

許婦表示，2021年4月16日發現吳姓女老師寫給前夫的日記，裡頭記載兩人從2020年4月起就有曖昧，且記錄下性關係的日期與做愛感受，她驚覺婚姻存續期間有「小三」介入、配偶權遭侵犯。因看了露骨日記大受打擊，許婦從自家3樓跌落、送醫急救。

醫療費用支出約20萬元，許婦打電話質問吳女，對方坦承和她前夫交往，並同意給付20萬元醫藥費。但許婦在提供匯款帳戶後，吳女藉口拖延，甚至提出恐嚇告訴，許女因此另請求70萬元精神慰撫金，總計求償90萬元；新竹地院民事庭判吳女須賠償20萬元。

吳女和許婦皆上訴，許婦要求吳女應再給付70萬元。吳姓女老師辯稱，當時許婦威脅如果不想日記被公開或讓新竹女中知道，就要交付20萬元，她當下很恐懼、害怕，只好假裝答應，但之後對方一再說要把她外遇的事告訴她老公和公公，才提出刑事告訴。

許婦傳給吳姓女老師的訊息包括「妳交代一下讓我去妳辦公室等妳，不然我找校長去」、「我現在出發去妳學校，妳可以躲，我就把文件發給學校」、「事情鬧開上法院妳得付出更多錢。還有職涯人品全毀...」、「除了學校，我也會聯絡妳公公。」因女老師稱每天都擔心是否會身敗名裂，竹院認為她確實擔憂，因此依恐嚇危害安全罪判許婦拘役30日，但不構成恐嚇取財未遂罪。

吳姓女老師還說，她是被逼才承諾要給20萬元，這違反公序良俗，應屬無效，並指許婦和前夫早因公婆問題而出現裂痕，與她無關。她解釋，自己外遇初期因沉溺戀愛幻想，日記的文字才「較為誇張」。