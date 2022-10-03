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16歲車手只拿到5千 單親爸喊「兒子不懂」一起賠135萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名16歲少年擔任詐騙集團車手，去年收取135萬元款項後，僅分到5000元，除了少年法庭裁定保護管束、勞動服務，被害人也向他和父親要求賠償，父親幫忙喊冤「兒子不懂」，台北地方法院判少年和父親應連帶賠償135萬元，可上訴。

少年父母離異，由父親單獨取得監護權；詐騙集團去年12月2日謊稱被害人健保卡將被鎖卡停用、涉及竊盜案件等，讓被害人依指示提款，並指派少年當取款車手，假扮政府官員前往ATM向被害人取走135萬元現金，事後被害人驚覺受騙，報警處理。

少年被少年法庭裁定交付保護管束，同時處分勞動服務，而被害人認為少年不法詐欺侵權，導致他受有135萬元損害，而父親身為少年的法定代理人，也應負連帶賠償責任。

少年父親指出，兒子有去拿這條錢，在少年法庭也有承認，但他沒有拿到那麼多，只有分到5000元，「兒子也不懂，被朋友揪去作車手」，兒子已經找到工作，目前穩定工作中，也有向法院定期報到。

法院認為少年行為時已經16歲，且可以出面冒充公務員領取鉅款，行為時有識別能力，而應和父親負連帶賠償責任，且被害人本就可以對詐騙集團一人或數人或全體請求賠償，至於少年實際犯罪所得，則不在考量的範圍，判少年和父親應連帶賠償135萬元。

少年犯罪示意圖。圖／聯合報系資料照片
少年犯罪示意圖。圖／聯合報系資料照片

詐騙集團 兒子 車手

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